العمل: لجنة مختصة لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية منح إجازة عمل للعاملين الأجانب في القطاع الخاص، فيما كشفت عن وجود لجنة مختصة لمحاسبة المخالفين لشروط العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي : إن “قسم الأجانب التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، يقوم بمنح إجازة عمل للعامل الماهر في القطاع الخاص بالإضافة إلى شرط امتلاكه شهادة خبر مصدقة من قبل وزارة الخارجية العراقية، وكذلك تطبيق نسبه 50٪ أي ما يقابل تشغيل عمال عراقيين بنفس عدد العمال الأجانب”.

وأضاف العقابي، أن “هناك لجاناً مختصة من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، تقوم بعد انتهاء تصحيح الموقف للعامل الأجنبي بإحالة المخالفين من أصحاب العمل إلى المحاكم المختصة، وكذلك تسفير العامل الأجنبي الذي لا يمتلك إجازة عمل أو إقامة”.