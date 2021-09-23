مستقبل غامض لمفاوضات الاتفاق النووي وايران توسع أنشطة التخصيب

الصباح الجديد ـ متابعة:

لا يزال مستقبل المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، غامضا حتى الآن وليس واضحا متى ستستأنف؟ ومن قد يمثل الحكومة الإيرانية الجديدة؟

وواصلت إيران توسيع نشاطها في تخصيب اليورانيوم، مما دفع بعض الخبراء إلى استنتاج أنها الآن أقرب إلى امتلاك مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة، كما دار جدال بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة أنشطتها النووية المتفق عليها أصلاً في اتفاق 2015.

من جانبها، واصلت الإدارة الأميركية التحذير من أن وقت التفاوض ينفد، دون أن تذكر مقدار الوقت المتبقي أو ما الذي ستفعله إذا انتهت صلاحيته.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست: “ليس لدينا جدول زمني. موقفنا هو أننا مستعدون للعودة إلى الطاولة، لكن في مرحلة ما لن يكون ذلك ممكنًا لأن تقدمهم النووي سيصبح لا رجوع فيه، ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء ببساطة”.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن المفاوضات: “عندما نصل إلى هذه النقطة سيتعين علينا تقييم مكاننا وكيف سنمضي”.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده من الاتفاق في العام 2018 وأعاد فرض العقوبات التي رفعت بموجبه، فردت طهران بالتحرر بشكل متزايد من القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وتعهّد جو بايدن الذي خلف الجمهوري دونالد ترامب في سدة الرئاسة الأميركية العودة إلى الاتفاق إذا عادت طهران للتقيّد بكل تعهّداتها السابقة، وهو كرر موقفه هذا الثلاثاء في خطابه أمام الجمعية العامة.

وترمي المفاوضات إلى تحديد العقوبات التي يتعيّن على واشنطن أن ترفعها وكيفية توقّف إيران عن تطوير برنامجها النووي. لكن المفاوضات متوقّفة منذ وصل رئيسي المحافظ المتشدد إلى سدة الرئاسة في الجمهورية الإسلامية. خلال الأيام الماضية، قالت طهران إن وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، يعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، للصحفيين في نيويورك في وقت متاخر من امس الاربعاء ، إنه تم إبلاغ الجميع بأن محادثات فيينا ستستأنف “في الأسابيع القليلة المقبلة”. وفي خطاب مسجل مسبقا، قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “يؤيد استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم حول برنامج بلاده النووي المتوقّفة منذ انتخابه، إذا كان هدفها النهائي رفع كل العقوبات الجائرة”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ليست لديه أي خطط للقاء أمير عبد اللهيان في الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن واشنطن ليس لها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وقد رفضت التحدث معها مباشرة في محادثات فيينا، مستعينة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا كوسطاء. وفي وقت مبكر من هذا الشهر، زار روبرت مالي، المبعوث الخاص للإدارة الأميركية للمحادثات وقائد المفاوضين الأميركيين، موسكو وباريس؛ للتأكد من أن جميع الموقعين على الاتفاق لا يزالون على نفس الرغبة في إعادة بدء الصفقة بموجب شروطها الأصلية.

لكن ليس من الواضح حتى الآن إذا كانت الحكومة الجديدة في طهران تخطط لترك المفاوضات في أيدي وزارة الخارجية، أو نقلها إلى مجلس الأمن القومي لتصبح بشكل كامل تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي.