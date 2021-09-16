“أوبك: الطلب على النفط في الربع الثالث أثبت مرونة مدعوما بارتفاعات قوية

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أن الطلب العالمي على النفط الخام في 2021 سيظل دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي ما يعني تسجيل نمو 600 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن الطلب على النفط في الربع الثالث من العام الجاري أثبت مرونة وجاء مدعوما بارتفاعات قوية.

وأشار التقرير إلى أن أنشطة التنقل والسفر ولا سيما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأثرت نسبيا جراء زيادة خطر الإصابة بجائحة كورونا حيث جاء معظم الحالات من متغير دلتا في المقام الأول وهو ما بث حالة من الضبابية على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام الجاري ما أدى إلى تعديلات نزولية لتقديرات الربع الرابع من 2021.

وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك تم تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من العام بتسجيل انخفاض طفيف ما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من العام المقبل حيث يقدر الآن الطلب العالمي على النفط في 2021 بمتوسط 96.7 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير أنه في 2022 من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بقوة بنحو 4.2 مليون برميل يوميا أي أعلى بنحو 0.9 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه تم إجراء التنقيحات من قبل منظمة التعاون والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة.

وتوقع التقرير أن يكون الانتعاش في أنواع الوقود المختلفة أقوى مما كان متوقعا، ومن المرجح الآن أن يصل الطلب على النفط في 2022 إلى 100.8 مليون برميل في يوميا متجاوزا إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الوباء.

ولفت التقرير إلى أنه تم تعديل نمو إمدادات السوائل من خارج أوبك في 2021 بمقدار 0.17 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر السابق بسبب تعديل نزولي قدره 0.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2021، موضحا أن التنقيحات تعود بشكل رئيس إلى انقطاع الإمدادات في أمريكا الشمالية بسبب حريق في منصة بحرية في المكسيك والاضطرابات الناجمة عن إعصار إيدا.

وذكر التقرير أنه تم تعديل إنتاج بحر الشمال بالخفض بسبب تقلص الإنتاج عن المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري ما أدى إلى توقع نمو سنوي منخفض قدره 0.9 مليون برميل يوميا بمتوسط 63.8 مليون برميل في اليوم فيما لا تزال الدوافع الرئيسة لنمو العرض في 2021 كما هي من خلال كندا وروسيا والصين

وأشار التقرير إلى أن توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك في 2022 لم تتغير عند 2.9 مليون برميل يوميا وسط مراجعات موازنة بمتوسط 66.8 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن المحركين الرئيسين لنمو المعروض من السوائل هما روسيا والولايات المتحدة تليهما البرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان وجيانا ودول أخرى في مجموعة إعلان التعاون “أوبك +”.

وتوقع التقرير أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي التابعة لمنظمة أوبك 0.1 مليون برميل يوميا في كل من 2021 و 2022 إلى متوسط 5.2 مليون برميل يوميا و5.3 مليون برميل يوميا على التوالي.

وحول إنتاج النفط الخام في أوبك، أشار التقرير إلى ارتفاع الإنتاج في آب بمقدار 0.15 مليون برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى متوسط 26.76 مليون برميل يوميا.