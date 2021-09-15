الملاك التدريبي يصف مجموعة الاولمبي في غربي آسيا بـ الصعبة

يواجه الإمارات ولبنان وفلسطين

متابعة ـ الصباح الجديد:

وصف عباس عبيد المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، مهمة الفريق في بطولة غرب آسيا بالصعبة نتيجة الظروف التي مر بها.. وأوقعت قرعة بطولة غربي آسيا للمنتخبات دون 23 سنة، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات ولبنان وفلسطين.

وقال عبيد «جميع المنتخبات في المجموعة مستقرة منذ فترة طويلة وبالتالي المهمة في غربي آسيا ليست سهلة في ظل حداثة تشكيل المنتخب الأولمبي مقارنة بالمنتخبات الأخرى الموجود معنا بالقرعة».

وأضاف: «المنتخب الأولمبي لم يتدرب كثيرا سوى أيام معدودة في تركيا، لا تتجاوز 10 أيام، وبقية الأيام تضمنت اختبارات سواء في كربلاء أو في الإمارات حيث التحق بالفريق اللاعبين المحترفين ومنحوا فرصة المشاركة في وديتي الإمارات».وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي تم حله بعد نهائيات آسيا الماضية أي ما يقارب من سنة ونصف بدون تدريب، موضحًا أن المنتخبات الأخرى لم تتوقف وحققت تقدما وانسجاما كبيرين.

وأتم: «يصعب علينا المنافسة في بطولة غرب آسيا وعلينا أن نفكر في إعداد أفضل لنهائيات آسيا من خلال زج الفريق في بطولات ودية في أوروبا وفي مناطق مختلفة لتكوين منتخب قادر على المنافسة».

وأوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا، تحت ٢٣ عاماً في نسختها الثانية، منتخبنا الاولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان والامارات وفلسطين. . وستقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام تحديداً خلال المدة من ٤ إلى ١٢ تشرين الأول ٢٠٢١، بمشاركة 11 منتخباً.

ويتأهلُ صاحب المركز الأول من كل مجموعة للمجموعات الثلاث لدور نصف النهائي، إلى جانب أفضل فريق صاحب المركز الثاني. وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة، حيث تم وضع المنتخبات التي وقعت بالمجموعة نفسها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً المقررة في أوزبكستان ٢٠٢٢، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غربي آسيا.

من جهة أخرى، أسفرت قرعة بطولة اتحاد غربي آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين، التي جرت أول أمس الموافق ( 12/9/2021 ) في العاصمة الاردنية عمان، عن وقوع منتخب الناشئين في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات السعودية ولبنان واليمن. وتشاركُ في البطولة، التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال المدة من 14 إلى 24 تشرين الأول 2021، عشرة منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق. وتوزعت المنتخبات المشاركة بين ثلاث مجموعات بواقع أربعة منتخبات في مجموعة، وثلاثة منتخبات في مجموعتين.

يشارُ الى ان منتخبنا للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة، بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً، ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.