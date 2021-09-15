تصميم الازياء النسائية.. ابداع الرجل فيها كبير

احلام يوسف

هناك العديد من الاعمال التي ابدع فيها الرجال برغم انها صناعات تخص النساء، مثل تصميم الازياء او صالونات الحلاقة وحتى الطبخ، وبلال محيي الدين احد مصممي الازياء المبدعين الذين شقوا طريقهم بصعوبة ليكون لهم حضور في هذا المجال.

يقول محيي الدين: “واجهت صعوبة في بداية الامر اذ وجد الاهل ان موضوع تصميم الملابس النسائية معيب، حاولت ان اقنعهم بالموضوع ولاقيت صعوبة كبيرة في هذا، اذ بقيت لاشهر اذكر لهم اسماء مشاهير عالميين مختصين بتصميم الازياء، المهم اني بالنتيجة استطعت اقناعهم ان تصميم الازياء فن ولا علاقة له بالفحولة والرجولة فهذه النقطة تحديدا ما كان عاقا امامي لممارسة هوايتي”.

كيف تولدت لديك الرغبة لتصميم الملابس النسائية وهل تصمم ملابس للرجال ايضا؟

“تصميماتي حصرا للنساء، فمجال الابداع بتصميم الملابس النسائية اكبر، لان المرأة ترتدي البنطلون والقميص والفستان وكلها فيها موديلات لا تعد، اما الرجال فملابسهم محدودة لا استطيع ان اضع لمسات ابداعية كثيرة عليها لاني ساحرص على ان تكون رجالية بحت، لهذا ركزت على تصميم الملابس النسائية. تولدت الرغبة بداخلي لاني اخ لخمسة بنات، وكن مهووسات بالملابس وعروض الازياء، وربما لاني كنت اتابع الكثير من العروض واجد ان الاقمشة غالبا تكون رائعة لكن التصميمات قبيحة فاردت ان اقوم بعكس الشيء ان اختار قماشا بسيطا واصنع منه قطعة رائعة”.

منذ متى وانت تصمم الملابس؟

“اول مرة رسمت فيها فستان واعجبت اختي الكبرى به لدرجة انها عدلت عليه قليلا واخذته للخياطة مع قطعة قماش وكانت النتيجة فستانا جميلا جدا وكان عمري انذاك 14 عاما، شجعني هذا ان اصمم اكثر وابتكر فساتين بموديلات متعددة الى ان اخترت دراسة التصميم في كلية الفنون كي تكون مهنتي متوائمة مع دراستي”.

اقام محيي الدين عروضا للازياء في الهواء الطلق على حدائق القشلة، وفي بعض المهرجانات المحلية.

هل تفكر باستئجار قاعة خاصة بعروض الازياء لعرض نتاجاتك؟

“انا احلم بهذا فاستئجار قاعة خاصة مكلف، وانا لست عجولا، احب كوني اخطو خطوات بسيطة نحو الامام، اكيد اني ساقوم بهذه الخطوة مستقبلا، واتأمل عندما اعلن عنها ان يكون لي جمهور اضمن حضوره الى العرض، فأي عرض لا ينجح ولا يشجع صاحبه على الاستمرار ان لم يكن هناك حضورا قويا”.

لديك تصميمات لملابس اطفال ايضا.. فهل تجد انها تحمل الميزة نفسها لملابس النساء من حيث مساحة الابداع التي توفرها لك؟

“قمت بتصميم عدة ازياء للاطفال وكانت ناجحة، وبالفعل تصاميم ملابس الاطفال تحمل الميزة نفسها لتصاميم الملابس النسائية من حيث مساحة الابداع، اذ ان الطفل سواء كان ولدا او بنتا لا يتقيد بملابسه حتى اننا احيانا لا نعرف ان كانت هذه القطعة مخصصة للبنات او الاولاد الا طبعا ان كانت فستانا، المهم اني اصمم ملابس للاطفال لكن بصورة اقل بكثير”.

هل تستوحي تصميماتك من عروض الازياء؟