ولادة «جائزة الإبداع المسرحي للناشئة» في الشارقة

متابعة الصباح الجديد:

أطلقت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين النسخة الأولى من «جائزة الإبداع المسرحي للناشئة» تستهدف من خلالها منتسبيها من سن 13 إلى 18 عاماً وذلك اِنْطِلَاقًا من حرصها على توفير مساحة حرة لهم في التعبير عن مواهبهم وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في أعمال مسرحية تعبر عن أفكارهم.

وتأتي جائزة الإبداع المسرحي تتويجاً لعمل ناشئة الشارقة ضمن برنامج الفنون المسرحية بهدف تحفيز المنتسبين على الإبداع الفردي بالشكل الذي يعزز مفهوم «الناشئة يُعدون مسرحهم»، وذلك عبر فروع الجائزة الثلاثة التي تضم الكتابة المسرحية والمشاهدة والأداء المسرحي.

وتتيح ناشئة الشارقة للناشئة والشباب الموهوبين في الفئة العمرية المستهدفة فرصة المشاركة في فروع الجائزة حتى الأول من مارس/اذار عبر الموقع الإلكتروني.

وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاق الأعمال وفقاً للشروط الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة، حيث يشترط في جائزة الكتابة المسرحية أن يكون النص ملكاً للمشارك ومكتوباً باللغة العربية الفصحى في حدود 1500 كلمة لحكاية مبتكرة ومتكاملة وفقاً لقواعد الكتابة المسرحية العلمية ومحددة بزمان ومكان وشخصيات ولم يسبق نشره أو تقديمه على المسرح أو مشاركته في مسابقات مماثلة.

وفي جائزة المشاهدة المسرحية يشاهد المشارك أحد العروض المسرحية لناشئة الشارقة «رجل فقير»، «العازف المتسامح»، «أيام سمنهرور» ويقدم مقالاً واحداً فقط باللغة العربية الفصحى بما لا يتجاوز 600 كلمة، يُلخص من خلاله رأيه الفني الشخصي في العرض.

وتتجسد جائزة الأداء المسرحي في تقديم مشهد مسرحي فردي بأي شكل من أشكال المسرح التي تعلمها المشارك في ناشئة الشارقة وتصويره وإرساله مع طلب المشاركة أو تقديمه مباشر وفقاً لمجموعة من الشروط من أهمها أن يكون المشهد الفردي مبتكر ويعبر عن رؤية المشارك وأن يكتب المشارك ملخصاً للمشهد والشكل المسرحي الذي اختاره وألا تتجاوز مدة المشهد 10 دقائق ولا يقل عن 5 دقائق.

وستقدم ناشئة الشارقة دعوة للناشئة المرشحين للفوز بفروع جائزة الإبداع المسرحي لإجراء مقابلات إعلامية قبل الإعلان النهائي عن الفائزين في 20 مارس/اذار في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمسرح الطفل والناشئة.

وتمنح ناشئة الشارقة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع الجائزة مجموعة من النقاط التي تضاف إلى رصيدهم في بطاقة العضوية والولاء «هِمّة» تتمثل في 1000 نقطة للمركز الأول و750 للمركز الثاني و500 للمركز الثالث إضافة إلى جوائز قيمة أخرى تسهم في تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم في مجال المسرح.