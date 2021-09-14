رواية «المخيس» لـ غانم عمران المعموري

بابل ـ الحسين بن خليل:

صدرت عن دار وتريات للطباعة والنشر رواية «المُخيّس» للناقد والروائي غانم عمران المعموري عضو اتحاد أدباء وكتاب بابل بعد سلسلة من الاصدارات الادبية في القصة والنقد والرواية.

وجاءت الرواية بواقع ( ١١٣ ) صفحة من القطع المتوسط صمم غلافها على لوحة الرسام المغترب ليث عباس الربيعي والتي تتواءم مع اسم الرواية ( المُخَيَّسُ ) أي السِّجن.

وذكر المؤلف غانم عمران « هذه الرواية الثانية لي بعد ( جازتاب ) الصادرة عن دار ديوان العرب، جمهورية مصر العربية.

.. وهذه الرواية من أدب السجون ذكر الكاتب مقطع فيها ( تتقلب الصور في الليل والنهار بين مُتسكع ثَمل دهَس طفلاً أثناء قيادته لعجلته بسرعةٍ جنونيةٍ، وآخر مخمور أحدث شغباً في مكان عام وبين سارق طيّور ودَجّاج ومحتال نَصب على امرأة بعد إغوائها بوعد الزواج فأودعوا السِّجن، أما الخمّارين فلا يقضون أكثر من يومين حتى يتم اطلاق سراحهم والمحتال يُخلى سبيله، وكبار المرتشين لا يمكثون إلا أياماً معدودة، وجوه تأتي وأُخرى تودع بعد أن تركوا قصصهم عالقة على جدار الزِنْزانة، في مُخيلتي سُطرت آلاف الكلمات، مضت الأيام والشهور بين خوف رهيب وقلق دائم.

كما تناولت الرواية كل ما يجري على المعتقل منذ اللحظات الأولى في التحقيق ومكوثه في السِّجن وكيفية تعامل الجهات التحقيقية وحراس السِّجن، ذكريات وماضية.