قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا تتحول إلى مخيم للاجئين من أفغانستان

الصباح الجديد ـ وكالات :

على مدى أيام عدة، ينتظر الناجون هنا لنقلهم إلى مكان آخر؛ وهم أفغان عملوا لصالح القوات الأميركية في بلادهم ويُعتبرون “معرضين للخطر” بعد سيطرة طالبان على الحكم.

يقف نحو 200 من بينهم على المدرج إلى جانب طائرة من طراز بوينغ 300-767 ستقلّهم إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. ، يحتمي البعض من برودة فصل الخريف في ألمانيا، ببطانية. يصعد آخرون سلالم الطائرة فيما يحمل الأهل أطفالهم الصغار الذين ليس بامكانهم الصعود وحدهم.

داخل مرآب للطائرات، ينتظر رسول البالغ 27 عاماً، دوره مع والده الموظف السابق في وزارة الداخلية الأفغانية ، ويقول “أنا في أحسن حال بما أنني ذاهب إلى الولايات المتحدة … كل ما نبتغيه هو أن نعيش هناك بأمانٍ”.

بالنسبة لهؤلاء اللاجئين، إنها إحدى المحطات الأخيرة من رحلة بدأت بالنسبة لمعظمهم في قطر أو الكويت، في القواعد التي استخدمتها الولايات المتحدة ضمن جسرها الجوي مع كابول.

وبسرعة، تحوّلت رامشتاين إلى مركز لاستقبال ما يصل إلى 17 ألف شخص، في القاعدة العسكرية نفسها وفي مخيم قريب.

يقول الجنرال جوش أولسون المسؤول عن القاعدة الجوية حيث بقي أول الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم حوالى أربعة أيام، إن “العامل الرئيسي المقيّد كان الأسرّة والخيم”. ويضيف “تمكنا من الحصول على اللوازم في أوروبا ونقلها إلى هنا”.

الرهان الرئيس هو نقل الواصلين بأسرع وقت ممكن وإفساح المكان لاستقبال غيرهم. ، وسبق أن عبر أكثر من 3500 شخص في رامشتاين. إلا أن “عدد الوافدين ما زال أكبر من عدد المغادرين”، بحسب الجنرال.

بعد هبوط الطائرات، يخضع الرجال والنساء والأطفال الذين لم يجلبوا معهم على الأغلب سوى حقيبة ظهر، بشكل إلزامي لفحص طبي. ، يصل كثرٌ وهم يعانون من الجفاف فيما آخرون مصابون بجروح بالغة خصوصاً بالرصاص، وفق كبير الأطباء سيمون ريتشي. وقد أحصى الطبيب ثلاث عمليات ولادة في صفوف اللاجئين في رامشتاين.

من هنا، يُنقل اللاجئون على متن حافلة إلى مركز ميداني حيث يقدم الصليب الأحمر الأميركي الحدّ الأدنى من اللوازم. ، تنام النساء والأطفال في حظائر القاعدة التي تستقبل عادة الطائرات العسكرية. فيما يشغل الرجال 250 خيمة. ، خلال النهار، يختلط الجميع في المخيم. يشرف على الموقع عسكريون غالباً ما يكونون مسلّحين.

فمن أجل إطعام الجميع، طلب المسؤولون عن القاعدة المساعدة خصوصاً من مطعم “دي بونه” في وسط المدينة، الذي قدم الأسبوع الماضي أطباق لازانيا وأعدّ خلال نهار واحد ألف حصة من “كايزشبتسله” وهو الطبق التقليدي الألماني المؤلف من المعكرونة والجبنة.

يروي مدير المطعم أندرياس غومان لوكالة فرانس برس أن “الأمر شكل تحديًا … استجبنا لنداء مساعدة الأميركيين، نعرف بعضنا البعض وإذا كانوا بحاجة إلى دعمنا، سنقدمه طوعاً”.

يؤكد رئيس البلدية رالف هيشلر أنهم “جيراننا منذ 70 عاماً” مضيفاً “بالنسبة إلينا، إنها مسألة شرف”.

مع وصول آلاف اللاجئين الإضافيين، يمكن أن يُطلب مرة جديدة من مطعم “دي بونه” المساعدة لتقديم وجبات غذائية، ينقلها إلى القاعدة رجال إطفاء متطوعون في المدينة.

شهدت قاعدة رامشتاين “يومها الأكثر ازدحاماً حتى الآن” مع وصول 10 آلاف شخص خلال 12 ساعة.

يؤكد الجنرال أولسون أنه حتى لو توقف الجسر الجوي مع كابول، “سنبقى ناشطين طالما يُطلب منا ذلك” للتكفل بالطائرات المنطلقة من الشرق الأوسط. ، يفكر القائد بالمرحلة التي ستلي عمليات الإجلاء، عندما سيهدأ كل شيء.

فيقول “حالياً، الأدرينالين يحرّكنا، … لكن بعد أسبوع، عندما سيكون الأمر متعلقاً بتنظيف كل شيء والعودة إلى الحياة الطبيعية، هذا يبعث فينا بعض الخوف”.