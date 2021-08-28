وزير الزراعة يشارك في مناقشة نتائج التعاون الثنائي المشترك بين العراق والسعودية

السماح بانتقال المواشي بين المحافظات بضمنها اقليم كردستان

الصباح الجديد ـ متابعة:

شارك وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي باجتماع المجلس التنسيقي العراقي – السعودي الذي عقد برئاسة رئيس المجلس، وزير المالية الدكتور علي علاوي مؤخرا لبحث ومناقشة مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة داخل المجلس، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي.

وأكد المجلس، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية، بالعلاقات الثنائية التي تربط جمهورية العراق بالمملكة العربية السعودية في المجالات كافة، وضرورة المضي بجميع الإجراءات الفنية والقانونية التي آلت إليها مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والخطوات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، والمراحل المستقبلية لتفعيل التفاهمات الثنائية.

وناقش أعضاء المجلس، مخرجات الاجتماعات المشتركة خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، فيما يخص الشراكات الحقيقية في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والرياضة والتعاون العلمي والتعليمي، فضلا عن ملفات النقل والمنافذ الحدودية والموانئ والتعاون المصرفي والكمركي.

كما استعرض أعضاء المجلس، الإعداد لعقد ملتقى مجلس الأعمال لاحقاً، لمناقشة ملفات المشاريع الاستثمارية المشتركة، وعرض المقترح منها من قبل الجانب العراقي، والإعداد لعقد الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والسعودي.

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزراء، النفط والتخطيط والنقل والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، إلى جانب محافظ البنك المركزي.

على صعيد متصل حددت وزارة الزراعة ضوابط نقل الثروة الحيوانية المحلية بين المحافظات لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، و بناءَ على قرار هيئة الرأي في الوزارة و لكونها الجهة القطاعية المختصة تقرر اعتماد ضوابط حركة نقل الحيوانات الحية المحلية اعتباراً من ٢٢ آب الحاليو أكدت الوزارة إن الضوابط تنص على السماح بانتقال الحيوانات الحية المحلية (العجول والأبقار والأغنام ) بين المحافظات كافة ، و من ضمنها محافظات إقليم كردستان على أن تكون معززة بشهادة صحية بيطرية اصولية صادرة عن الجهات الصحية البيطرية الرسمية، فضلاً عن غض النظر عن كافة الكتب الموجهة قبل هذا القرار و التي تضمنت طلب الموافقة على حركة نقل الحيوانات الحية موضوعة البحث.

الى ذلك عقدت وزارة الزراعة اجتماعا مع وفد برنامج الاغذية العالمي (WFP) في مقر الوزارة، برئاسة مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي وبحضور فريق العمل الفني في الوزارة برئاسة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة الدكتور ياسر حسن صالح واعضاء الفريق ممثلي دوائر وتشكيلات الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة الاغذية العالمي في المجال الزراعي منها، دعم المنتج الوطني وتزويد الفلاحين والمزارعين بالادوات الزراعية ودعم صغار المزارعين لتطويرهم لزيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، التركيز على صناعات الالبان والصناعات التحويلية لمحصول الطماطة من خلال انشاء المعامل، ودعم الشباب والنشأ الريفي والمرأة الريفية وتبني برامج وانشطة لتطوير قدراتهم الزراعية، والعمل على دعم البرنامج لتعزيز العلاقة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني، والتعاون مع المؤسسات الاكاديمية والجامعات في عدد من المحافظات حول العملية الزراعية والتغيير المناخي، التعاون مع مركز الارصاد الجوية الزراعي لدعم نشاط محطات الارصاد الجوية في عدد من المحافظات، فضلا عن التعاون بين الجانبين حول موضوعات التغييرات المناخية والتصحر والامن الغذائي للبلد.

كما تم استعراض عدد من البرامج والانشطة والمشاريع التي ينفذها برنامج الاغذية العالمي في المحافظات منها دورات حول الصناعات التحويلية واعداد الاغذية الجاهزة ودعم الشباب وسلاسل القيمة الغذائية في محافظات نينوى وميسان وذي قار والبصرة، فضلا عن انشطة وبرامج وزارة الزراعة لمواجهة التغييرات المناخية والتصحر والجفاف وقلة المياه والارشاد الزراعي وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين.

واكد مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي ان هناك تعاون ولقاءات مستمرة مع برنامج الاغذية العالمي نظرا لعراقته والعمل على انشاء المشاريع والبرامج المشتركة لدعم شريحة الفلاحين والمزارعين والشباب والنشأ الريفي وتمكين المرأة والتعاون في مجال دعم القطاع الخاص والمنتج الوطني، مبينا الحاجة الى الارتقاء بصناعات الالبان والصناعات التحويلية لمحصول الطماطة وانشاء المعامل، مضيفا ان الوزارة اعطت رؤيتها لبرنامج الاغذية العالمي حول التعاون والمحاور بين الجانبين لخدمة القطاع الزراعي والامن الغذائي للبلد ودعم الشباب وتهيئة فرص العمل لهم يعد من الاولويات والمرتكزات الاساسية للوزارة.