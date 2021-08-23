تراجع أسعار الأخشاب يجبر مصانع كندا على تقليص إنتاجها

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اضطر أحد مصانع الأخشاب في كندا إلي تقليص الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف. وقالت شركة “كونيفكس تيمبر” (Conifex Timber Inc)، إنها تعتزم إبطاء الإنتاج مؤقتاً في مصنعها الواقع بـ”ماكنزي” في “بريتش كولومبيا”، بسبب “الانهيار غير المسبوق في أسعار الأخشاب”، كما ستقوم الشركة بتقليص الإنتاج لمدة أسبوعين اعتباراً من 23 أغسطس.

قد تكون شركات الأخشاب المنشورة بأميريكا الشمالية أضافت الكثير من الإنتاج، وبسرعة كبيرة، مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار مواد البناء. وبعد ارتفاعها أكثر من أربعة أضعاف في 12 شهراً، انخفضت أسعار الخشب بنسبة 70% منذ مايو. وتتفاقم الأزمة بنحو خاص في غرب كندا بسبب ارتفاع التكاليف.

كانت الشركات المنتجة تشهد وفرة في السيولة النقدية في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أدى تدني أسعار الفائدة على الإقراض خلال تفشي الوباء إلى طفرة في بناء المنازل، في حين أنفق أصحاب المنازل المغلقة الأموال على أعمال التجديد الخاصة بها، لكن مشتريات أعمال التجديد تراجعت، وأدى ارتفاع أسعار الأخشاب إلى إرهاق بعض المشترين.

كثفت مصانع الأخشاب وتيرة الإنتاج، وأعلنت عن ضخ استثمارات كبيرة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في جنوب الولايات المتحدة، حيث توجد مزارع الأخشاب بكثرة، وبالتالي يتم خفض الأسعار. لكن أدت زيادة الإنتاج ، إلى جانب تباطؤ الطلب، لزيادة مخزونات الأخشاب بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

من المرجح أن يتّبع المزيد من المصانع نفس مسار أو توجه “كونيفكس” مع تقليص إضافي للإنتاج في المستقبل القريب. وقال جريج كوتا، الرئيس التنفيذي لشركة “ويستلاين كابيتال استراتيجيز” (Westline Capital Strategies Inc)، المتخصصة في استراتيجيات تداول الأخشاب، إن لم يكن الأمر كذلك، فسوف يتعين على تلك المصانع تحديد مقدار أرباح النصف الأول من عام 2021، التي يمكن التخلص منها، ترقباً لارتفاع الأسعار.

أضاف “كوتا” عبر البريد الإلكتروني “السوق لا تزال تعاني من زيادة في العرض بالنسبة للطلب… يجب معالجة جانب العرض من أجل استقرار الأسعار ورفع الأسعار في المستقبل”. ويتم تداول العقود الآجلة للأخشاب الأمريكية بحوالي 470 دولاراً لكل ألف قدم من الألواح، بعد أن وصلت إلى أكثر من 1700 دولار في مايو.

قال هامير باتيل، المحلل في “سي أي بي سي” (CIBC)، في مذكرة بتاريخ 19 أغسطس، إن المنتجين في المنطقة الداخلية الرئيسية في بريتش كولومبيا أصبحت “تحت الماء” في الوقت الحالي، حيث تبلغ التكلفة حوالي 525 دولاراً إلى 575 دولاراً لكل ألف قدم لوح في النصف الثاني من عام 2021.و يأتي ما يقدر بـ 14% من أخشاب أمريكا الشمالية من “بريتش كولومبيا”.

يمكن لحكومة “بريتش كولومبيا” أن ترفع معدلات قطع الأشجار مرة أخرى في أكتوبر لأن نظام المقاطعة الكندية يؤدي إلى تباطوء أسعار الأخشاب لعدة أشهر. وأجبرت مئات حرائق الغابات في المقاطعة الشركات المنتجة الأخرى على إعلان تقليصها الإنتاج، بسبب أوامر الإخلاء في مناطق قطع الأشجار. كما أعاقت الحرائق حركة الشحن عبر السكك الحديدية.