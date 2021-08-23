الشركة تواصل إنفتاحها على وزارات الدولة وتعظيم الايرادات

مدير عام الشركة العامة للنقل البري

البصرة ـ سعدي السند:

نقل إسطول الشركة العامة للنقل البري إحدى تشكيلات وزارة النقل (10,100) طنا من الاسمدة خلال العشرة ايام الماضية من شهر آب الجاري .

وأوضح مدير عام النقل البري مرتضى كريم الشحماني : ان هذه الكمية تحققت بواقع (242) نقلة بواسطة الشاحنات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل حول إنجاح موسم الاستزراع الصيفي والايفاء بالالتزامات التعاقدية لتشكيلات وزارة النقل مع باقي وزارات الدولة ، مبيناً إن محور النقل من معمل اسمدة خور الزبير في البصرة الى مخازن وزارة الزراعة للمحافظات كافة.

من جانبهم أبدى سائقو النقل البري عن استعدادهم لتنفيذ المهام الموكلة اليهم بتفان وإخلاص رغم الظروف الجوية الصعبة التي شهدتها البلاد..

جولة ميدانية في أروقة بناية المجمع الاداري

وأجرينا برفقة المعاون المهندس عبد الستار عودة والمدير الفني المهندس عزام اسماعيل جولة ميدانية في أروقة بناية المجمع الاداري لمتابعة الأعمال المناطة بدائرة المهندس المقيم ونسب الانجاز المتحققة .

رئيس دائرة المهندس المقيم المهندس حسين جويعد إصطحبنا في جولة ميدانية شملت اروقة المجمع للاطلاع على أخر الاعمال المنجزة من صب الأساسات للسياج الخارجي الذي بدأ العمل به مؤخراً ، إضافةً للاعمال الكهربائية وغرف السيطرة المركزية.

و أكدّنا على ضرورة إنجاز هذا المشروع العمراني الذي يخدم أبناء الشركة ويجمعهم في محفل واحد يضم جميع الموظفين .

وبيَنّ رئيس دائرة المهندس المقيم إن لزيارة المدير العام وتفقده اعمال البناية الحافز والمشجع على نجاح إدارة المشروع من خلال توجيهاته وملاحظاته السديدة.

وانطلق اوائل شهر اب الجاري إسطول الشركة العامة للنقل البري للمشاركة بمناقلة (16,615) طنا من الحنطة المحلية..

حيث إنطلق إسطول الشركة لمناقلة هذه الكمية من مجمع بيجي الى صومعة الدورة بواقع (14,425) طنا و(2190) طنا الى صومعة الرصافة ضمن العقد المبرم مع وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة الحبوب ..مشاركةً مع اساطيل وزارة التجارة والشركة العراقية..

وقد ابدى سائقو الشركة استعدادهم لتنفيذ الواجبات التي يكلفون بها كافه للمحافظة على النجاحات التي حققتها الشركة طيلة الفترة الماضية.

اسطولنا يستهل شهر آب بنقل ( ٥٠٠ ) طنا من سماد الداب

وباشر اسطول الشركة العامة للنقل البري ومع بداية الموسم الزراعي الصيفي ، ولغرض تجهيز الفلاحين والمزارعين بحصصهم من الاسمدة الزراعية وعملاً ببنود العقد المبرم مع وزارة الزراعة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لمناقلة سماد الداب بين محافظات العراق.

إذ أوعزنا الى اسطول الشركة التوجه الى محافظة المثنى لمناقلة ٥٠٠ طنا من مادة سماد الداب ونقلها الى محافظة كربلاء المقدسة حيث مخازن التجهيزات الزراعية..

وتأتي هذه المناقلات وبهذه الكميات بعد ان جددت الشركة عقودها مع معظم وزارات الدولة ومنها وزارة الزراعة التي

أثنت على جهود وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة للنقل البري الناقل الوطني والمعتمد في المواسم الزراعية

الصيفية والشتوية ..

وان اسطول النقل البري مستمر بعمله طيلة ايام الاسبوع من اجل تقديم افضل الخدمات

لجميع الوزارات

12 ألف و 500 طنا من الاسمدة الزراعية نقلها اسطولنا في تموز

ونقلَ أسطول الشركة العامة للنقل البري (12,500) طنا من الأسمدة خلال شهر تموز الماضي.

وإن هذه الكمية تحققت بواقع (301) نقله بواسطة الاسطول الحكومي حصراً لصالح وزارة الزراعة لضمان ايصالها الى مخازنها المنتشرة في محافظات العراق كافة.

وعلى ذات الصعيد حققت الشركة خلال شهر تموز نقل (5)حاويات مواد كهربائية مختلفة من الموانئ الى محطة كهرباء صلاح الدين لصالح وزارة الكهرباء.

واشاد منسوبو الشركة بجهود الإدارة العليا للشركة لنجاحها في مفاوضاتها لتجديد عقود النقل (الاسمدة ، الشحن الجوي) حرصاً منها للمحافظة على ريادة الشركة بين تشكيلات وزارة النقل.

اسطولنا يحقق(1337) نقلة خلال شهر حزيران

وحقق إسطول الشركة العامة للنقل البري (1337) نقلة من مختلف الحمولات.

وقال مدير عام الشركة : حقق إسطول الشركة نقل هذه الكمية بواقع (229) الف طنا شملت مختلف الحمولات لصالح وزارات الدولة المختلفة ( الكهرباء/الصناعة /التجارة / الزراعة) ،اضافةً الى وزارة الموارد المائية والمفوضية المستقلة للانتخابات وشملت هذه الحمولات معدات كهربائية ومواد إنتخابية، اضافة الى الرز والطحين ومادة الگاز ومواد متنوعة ضمن عقد الشحن الجوي.

واضاف: إن الشركة قد اسهمت وبشكل فاعل خلال الفترة السابقة في إنجاح مواسم الاستزراع الصيفي من خلال تامين الاسمدة والمعدات الزراعية لصالح وزارة الزراعة.

ونجحت في نقل حمولات مختلف البواخر التي رست في الموانئ العراقية المحملة بالرز والحنطة التي تمثل المادة الرئيسيه للمائدة العراقية.

واشدنا بجهود منسوبي الشركة من سائقين وموظفين وتنسيق العمل بين مقر الشركة وفروعها الذي اثمر عن نجاح الشركة من الايفاء بالتزاماتها التعاقدية مع مختلف القطاعات الحكومية.