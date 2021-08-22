«الثقافة» تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الشعرية للشباب دون سن الاربعين

بغداد ـ أمير ابراهيم:

بمشاركة 50 متسابقا من مختلف المحافظات، أعلنت دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة والسياحة والاثار اليوم، عن نتائج مسابقتها الشعرية «القلم لا يرتدي كمامة» للشعر العربي المخصصة للشعراء الشباب دون الأربعين في موسمها الأول التي نظمتها الدائرة.

وفاز بالمسابقة مناصفة كل من الشاعرين إسماعيل َمهدي الحسيني من النجف الاشرف عن قصيدته «سجدة على قبلة الحلاج»، وسراج محمد يعقوب من البصرة الفيحاء عن قصيدته «لاعدادات غرقى في الأنهر»، في حفل رعاه الوزير الدكتور حسن ناظم وحضور شخصيات ثقافية بارزة بينها رئيس المجمع العلمي العراقي الشاعر الكبير الدكتور محمد حسين آل ياسين، الذي أثنى على نشاطات الدائرة خلال عقدين من الزمن أضاءت فيه عتمة السنوات الماضية.

وتشكلت لجنة التحكيم من الشاعر مضر الالوسي رئيسا، وعضوية كل من الشعراء نجاح العرسان وعمر السراي ونذير المظفر، إلى جانب الشاعرة الجزائرية فاتحة معمري.

وقام الوزير ناظم بمنح شهادات وميداليات وجوائز مالية وعينية، بينها ديوان شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري، لعدد من الشخصيات الثقافية والاكاديمية المتواجدة في الحفل.