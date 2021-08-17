برشلونة يتجاوز امتحان ريال سوسييداد بنجاح في الليجا

بصمة تاريخية جديدة لأوبلاك في أتلتيكو مدريد

مدريد ـ وكالات:

حقق برشلونة الفوز على حساب ضيفه ريال سوسييداد 4-2 أول أمس في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.. وسجل كل من جيرارد بيكيه (19) والدانماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكاتالوني في المقابل دوّن كل من يولين لوبيتي (82) و ميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

وخاض النادي الكاتالوني ومدربه الهولندي رونالد كومان المباراة الرسمية الأولى منذ قرار الانفصال بين «بلاوغرانا» وأفضل لاعب في العالم ست مرات بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.وقدم رجال كومان الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال، أداءً مقنعاً في مواجهة سوسييداد.

من جانبه، بدأ إشبيلية مشواره ببطولة الدوري الإسباني، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا سهلا 3 / صفر على ضيفه رايو فايكانو، ولعب فايكانو بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16، بعد طرد لوكا زيدان، حارس مرمى فايكانو، إبن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، لتسببه في ركلة جزاء لإشبيلية.

وانبرى لركلة الجزاء، النجم المغربي يوسف النصيري، ليسجل الهدف الأول للفريق الأندلسي في الدقيقة 19.وواصل إشبيلية سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل نجمه إيريك لاميلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و79 على التوالي.

إلى ذلك، واصل السلوفيني يان أوبلاك كتابة التاريخ مع ناديه أتلتيكو مدريد، خلال فوز فريقه 2-1 على سيلتا فيجو في الجولة الأولى من الليجا .. وأصبح الحارس الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ النادي، عقب مشاركته كأساسي في انتصار فريقه على سيلتا فيجو (1-2) في الجولة الأولى لليجا.

واستهل الحارس المخضرم موسمه الثامن على التوالي في عرين «الروخيبلانكوس»، بعد أن جاء للفريق في صيف 2014 من بنفيكا البرتغالي لتعويض رحيل البلجيكي تيبو كورتوا لتشيلسي الإنجليزي.وظهر أوبلاك لأول مرة مع أتلتيكو في 19 أيلول 2014 في الخسارة أمام أوليمبياكوس اليوناني (3-2) في دوري الأبطال.وخاض صاحب الـ28 عاما اليوم مباراته رقم 304 بقميص الأتلتي، ليتفوق على أبيل ريسينو (303 مباراة)، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرها النادي.

وتوج الحارس الكبير خلال مسيرته الرائعة مع الفريق المدريدي بلقب الليجا في الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني (2014)، وآخر في السوبر الأوروبي (2018)، والدوري الأوروبي في موسم (2017-18).. ونشر أوبلاك رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: «إنه لشرف كبير الوصول لهذا الرقم مع الأتلتي، وبالأخص مع انتصار مهم في الليجا. أشكر الجميع على كل هذا الدعم».واستقبل أوبلاك خلال تلك المباريات 213 هدفا، في حين حافظ على نظافة شباكه في 159 مباراة.

وفي سياق اخر، أبدى الدولي النمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد، سعادته بعد الانتصار الذي تحقق في مباراته الأولى مع الميرنجي على حساب ديبورتيفو ألافيس.وتغلب ريال مدريد، على ألافيس، بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى بالدوري الإسباني.وصنع ألابا الهدف الرابع لريال مدريد، الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.ونشر ألابا عبر حسابه على «تويتر» صورة له مع كريم بنزيما، وكتب عليها: «أول مباراة في الدوري الإسباني وأول انتصار».وأضاف: «البداية التي أردناها جميعًا، لذلك يجب أن نستمر بهذه الطريقة، هيا».