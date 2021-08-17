د.إقبال العيساوي: كنا نمني النفس برياضة عراقية تصل إلى مصاف العالم المتقدم

مرشحة لشغل منصب عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

غازي الشايع:

اللاعبة والمدربة والأكاديمية الدكتورة اقبال عبد الحسين العيساوي، جمعت كل عناوين العلوم الرياضية، سعت واجتهدت ووصلت الى ناصية التفوق بكل مفاصل دراستها وأصبحت احدى أهم العناوين العلمية في فعالية كرة اليد تسنمت عدة مسؤوليات وتخطت كل الصعاب لتصل الى ناصية التفوق ليكون النجاح حليفها.

ما زالت تواصل عملها التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات وتختصر كل طموحاتها أن تقدم ما اكتسبته من خبرة لتقدمه للاجيال الجديدة، فهي مؤهلة فعلا لقيادة أكبر المناصب الرياضية في العراق.

مؤهلات وشهادات

أ.د إقبال عبد الحسين نعمة العيساوي/ تخصص طرائق التدريس/ جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ لاعبة كرة اليد سابقا/ معاون عميد كلية التربية الرياضية للبنات سابقا.

اشتركت في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية، صدر لها العديد من المؤلفات والبحوث في مجال التخصص، حائزة على درع الإبداع من الاتحاد العربي للإعلام الألكتروني، والعديد من الشهادات التدريبية بكرة اليد من الاتحاد الآسيوي والاتحاد العراقي لكرة اليد، وحاصلة على شهادة المستوى الثاني في التدريب ضمن البرنامج الوطني للمدربين من الأكاديمية البحرينية.