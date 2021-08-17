  • الثلاثاء , 17 أغسطس 2021
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الكردي رئيساً لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي

رياضة
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إعلام اللجنة البارالمبية
انتخبت الهيئة العامة لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي سمير الكردي رئيساً لها وذلك في الإنتخابات الخاصة باتحادات اللجنة البارالمبية العراقية التي جرت ظهر امس في قاعة اللجنة البارالمبية وفقا لقانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ وقانون اللجنة البارالمبية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ والانظمة واللوائح سارية المفعول ، جاء ذلك بعد قراءة التقريرين المالي و الإداري من قبل الأمين المالي وأمين السر والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة.. وعقد المؤتمر الإنتخابي بحضور لجنة مشرفة على الانتخابات وهي مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية العراقية والتي تضم كل من السادة علي فاضل عبد الزهرة رئيساً والأعضاء وصفي كريم الكناني معاون مدير دائرة التربية البدنية وبارق لازم ومحمد السلامي مقرراً، وتعاملت اللجنة الإنتخابية مع الإنتخابات بمهنية إدارية وقانونية بإحترافية عالية أما الهيئة العامة لاتحاد تنس الطاولة فكانت حاضرة بـ ٢٦ عضواً من اصل 27 عضواً.
وتشكلت الهيئة الادارية الجديدة من الاعضاء المثبتة أسماؤهم في اللوحة الإنتخابية وبالصورة المرفقة مع الخبر وفقا للأصوات التي حصلوا عليها وبعد إجراء جولة ثالثة حُسم التصويت على منصب الأمين المالي ذكاء صبّار على حساب منافسه أحمد زغير بعد حصوله على (14) صوتاً مقابل (12) صوتاً.

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