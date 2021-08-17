إعلام اللجنة البارالمبية
انتخبت الهيئة العامة لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي سمير الكردي رئيساً لها وذلك في الإنتخابات الخاصة باتحادات اللجنة البارالمبية العراقية التي جرت ظهر امس في قاعة اللجنة البارالمبية وفقا لقانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ وقانون اللجنة البارالمبية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ والانظمة واللوائح سارية المفعول ، جاء ذلك بعد قراءة التقريرين المالي و الإداري من قبل الأمين المالي وأمين السر والمصادقة عليهما من قبل الهيئة العامة.. وعقد المؤتمر الإنتخابي بحضور لجنة مشرفة على الانتخابات وهي مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية العراقية والتي تضم كل من السادة علي فاضل عبد الزهرة رئيساً والأعضاء وصفي كريم الكناني معاون مدير دائرة التربية البدنية وبارق لازم ومحمد السلامي مقرراً، وتعاملت اللجنة الإنتخابية مع الإنتخابات بمهنية إدارية وقانونية بإحترافية عالية أما الهيئة العامة لاتحاد تنس الطاولة فكانت حاضرة بـ ٢٦ عضواً من اصل 27 عضواً.
وتشكلت الهيئة الادارية الجديدة من الاعضاء المثبتة أسماؤهم في اللوحة الإنتخابية وبالصورة المرفقة مع الخبر وفقا للأصوات التي حصلوا عليها وبعد إجراء جولة ثالثة حُسم التصويت على منصب الأمين المالي ذكاء صبّار على حساب منافسه أحمد زغير بعد حصوله على (14) صوتاً مقابل (12) صوتاً.
الكردي رئيساً لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي
إعلام اللجنة البارالمبية
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