افغانستان باتت بأيدي طالبان وفوضى عارمة للهروب في مطار كابول

انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد

الصباح الجديد ـ وكالات:

باتت أفغانستان الإثنين في قبضة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، فيما احتشد آلاف الأشخاص يائسين في مطار كابول لمحاولة الهروب وسط حالة من الفوضى العارمة.

وأثار الانتصار الخاطف للمتمردين الذين احتفلوا به مساء الأحد باحتلال القصر الرئاسي في كابول، حالة من الذعر في مطار العاصمة.

وتهافتت حشود إلى المطار، نقطة الخروج الوحيدة من البلاد، محاولين الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت الحركة الإسلامية المتشددة بإقامته إثر عودتها إلى الحكم بعد حرب استمرت عشرين عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى عارمة في المطار حيث يحتشد الآلاف على المدرج نفسه فيما تتمسك مجموعات من الشباب بسلالم الصعود إلى الطائرات في محاولة للصعود إليها.

أطلقت القوات الأميركية النار في الهواء لمحاولة ردع الحشود التي لم تقنعها وعود طالبان وتأكيداتها بأنه لا ينبغي أن يخشاها أحدٌ، على وفق ما أفاد شاهد لوكالة فرانس برس مقرّا بأنه يشعر “بخوف شديد”.

وقال شاهد آخر عمره 25 عاما عرف عن نفسه باسم مستعار هو أحمد سيكيب، لفرانس برس “نخاف أن نعيش في هذه المدينة ونحاول الفرار من كابول”.

وأضاف “قرأتُ على فيسبوك أن كندا تقبل طالبي لجوء من أفغانستان. آمل أن أكون من بينهم. بما أنني خدمتُ في الجيش، فقدتُ عملي، وأصبحتُ معرضاً للخطر بمجرد أن أعيش هنا لأن متمردي طالبان سيستهدفونني، هذا مؤكد”. ، وبسبب الفوضى، أعلنت سلطات المطار إلغاء الرحلات التجارية المغادرة.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي من كابول ينظّمها الجيش الفرنسي بين العاصمة الأفغانية وقاعدته في الإمارات، مرتقبة “بحلول مساء الاثنين”.

في المقابل، شهدت شوارع العاصمة هدوءاً فيما كان متمردون مسلّحون يسيّرون دوريات كثيفة فيها، خصوصاً في المنطقة الخضراء التي كانت تخضع لحراسة أمنية مشددة وتضمّ السفارات والمنظمات الدولية.

وأكد أحد المتحدثين باسم طالبان سهيل شاهين أن الحركة أبلغت مقاتليها أنه “لا يُسمح لأحد بالدخول إلى منزل بدون إذن”. ، وأضاف “لا يمكن الاعتداء على حياة شخص أو ممتلكاته أو شرفه”.

أقرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي يعتقد أنه انتقل إلى طاجيكستان، مساء الأحد بأن “حركة طالبان انتصرت”.

وتكبدت القوات الأفغانية هزيمة كاملة بعدما أنفقت عليها الولايات المتحدة مئات مليارات الدولارات طوال عشرين عاماً. ففي غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً. وكانت باشرت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد. وأتى ذلك بعد عشرين عاماً على غزة تحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان وطردها من السلطة بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأعلنت وزارتا الخارجيّة والدفاع الأميركيّتان إنزال العلم الأميركي في وقت مبكر امس الاثنين عن سفارة الولايات المتحدة في كابول، مشيرة إلى أنّ “جميع” أفراد طاقم السفارة تقريباً باتوا في المطار بانتظار إجلائهم.

وأرسل الأميركيون ستة آلاف عسكري لتأمين المطار وإجلاء نحو 30 ألف دبلوماسي أميركي ومدني أفغاني تعاونوا مع الولايات المتحدة ويخشون التعرض لأعمال انتقامية من جانب طالبان.

تمّ إجلاء عدد كبير من الدبلوماسيين الآخرين والرعايا الأجانب من كابول على وجه السرعة الأحد. ومن المقرر أن ينعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين عند الساعة 14,00 ت غ لمناقشة الوضع في أفغانستان.

اعتبرت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذي يريدون الفرار من أفغانستان “ينبغي أن يُسمح لهم بذلك”، مؤكدةً أن حركة طالبان يجب أن تُظهر حسّ “المسؤولية” في هذا الشأن.

دافعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرارها وضع حدّ لحرب استمرّت عشرين عاماً في هذا البلد، هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لشبكة “سي ان ان” أنّ “هذه ليست سايغون”، في إشارة إلى سقوط عاصمة فيتنام العام 1975 في حدث لا يزال مؤلماً في الذاكرة الأميركيّة. ، لكن الكأس مرّة بالنسبة لواشنطن التي تخرج من أفغانستان بصورة مشوّهة بسبب الكلفة العالية جدّاً التي تكبّدتها مع سقوط 2500 جندي أميركي وإنفاقها أكثر من تريليوني دولار.

وقال بايدن الأحد “أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أميركي في أفغانستان ، لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس”.

وندّد سلفه دونالد ترامب بما اعتبره “أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأميركي “، داعياً بايدن إلى الاستقالة. وكان ترامب قد توصل مع طالبان في شباط/فبراير 2020 إلى اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وساد الخوف أيضاً بين عشرات آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى كابول في الأسابيع الأخيرة هرباً من أعمال العنف في مناطقهم.