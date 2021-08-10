أسود الرافدين يواصلون تدريباتهم في ماربيا الإسبانية

ضمن رحلته التحضير لمواجهات الحسم المؤهلة إلى المونديال

متابعة ـ الصباح الجديد:

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر ماربيا الإسبانية، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وأنهى لاعبو منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية الصباحية الأولى بقيادة المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) وملاكه التدريبي المساعد، والتي شملت تمارين استشفاء، وذلك بعد رحلة السفر الطويلة للمنتخب والذي وصل لمدينة ملقا بساعة متأخرة من اللي، وسيخوضُ منتخبنا الوطني وحدات تدريبية منتظمة صباحا ومساء ، لرفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في التصفيات الحاسمة التي ستبدأ بداية الشهر المقبل.

وأكد المدرب الهولندي ديك أدفوكات أنه يسعى لقيادة المنتخب العراقي لبلوغ نهائيات كأس العالم في قطر 2022.وقال أدفوكات في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم على فيسبوك: «أتينا إلى إسبانيا لنستعد بشكل مثالي لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران المقررتان في بداية شهر أيلول المقبل».وتابع: «نطمح للتأهل إلى المونديال ونحن قادرون على تحقيق هذا الهدف بشرط التزام الجميع والتحلي بالروح القتالية».وبين أنه أجرى أمس وحدة تدريبية خفيفة بعد يوم شاق وصلوا فيه إلى إسبانيا.

وأكد أن «الأجواء طيبة هنا وسنباشر تحضيراتنا بشكل منتظم وفق البرنامج التدريبي الذي وضعناه لهذا المعسكر».وأشار إلى أنه رأى اللاعبين من خلال أشرطة الفيديو، وأردف: «لكن من الأفضل أن نراهم الآن على أرض الواقع وبعدها نحدد مدى جودة الفريق. المهم أن نستعد للمباراتين المقبلتين ومن ثم نصحح بعض الأمور».وسيبدأ المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بمواجهة المنتخب الكوري على أرض الأخير في 2 أيلول المقبل، في حين يلاقي إيران في السابع من الشهر ذاته.

يذكر أن ادفوكات استدعى (24) لاعبا، هم: «جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.

من جانب اخر، أعلنَ مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، التشيكي (ميروسلاف سوكوب)، قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي خلال الايام المقبلة. . وقالَ المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح : إن المدرب قرر دعوة 30 لاعباً للمعسكر الخارجي الذي من المؤمل أن يقام في تركيا للمدة من الثامن عشر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي. مؤكداً: أن اختيار القائمة النهائية جاء بعد اطلاع المدرب على مستويات اللاعبين خلال المعسكر الداخلي للمنتخب في محافظة كربلاء المقدسة والذي ضم 54 لاعباً.

وأضافَ المدير الاداري للمنتخب الاولمبي: أن المدرب سوكوب سيختار 28 لاعباً للمعسكر الخارجي من مجموع 30 لاعبا من الذين تمت دعوتهم للقائمة النهائية، وذلك في حال حدوث إصابة لأحد اللاعبين أو بسبب الجاهزية التي قد تعيق التحاقهم للمعسكر الخارجي.

وأشار صالح :» أن دعوة اللاعبين المغتربين للمعسكر الخارجي قد تكون صعبة لكونه خارج ايام الفيفا دي وأغلب اللاعبين يلعبون مع انديتهم حالياً تحضيراً للموسم الجديد، وسوف يتم التحاقهم بأقرب تجمع للمنتخب خلال الفترة المقبلة في ( الفيفا دي)، والمدرب على تواصل مباشر مع جميع اللاعبين الذين ستتم دعوتهم.

وضمت قائمة الاولمبي النهائية لحراسة المرمى كلا من مصطفى عذاب (الناصرية) وعماد عيسى (زاخو) وعبد العزيز عمار (الكرخ) وحسن أحمد (السماوة)، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الباقر كريم (الديوانية) وناجي ناطق (النجف) وعباس ياس وسالم أحمد وعلي شوقي (الميناء) وحسن رائد (القوة الجوية) ومنتظر عبد الامير ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومنتظر محمد جبر واحمد حسن مكنزي (الزوراء) وعلي محسن وصهيب رعد واحمد سرتيب (النفط) وزيد تحسين وكرار محمد ووكاع رمضان (الطلبة) وعبد الامير عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وأثير صالح (القاسم) واحمد زامل (نفط البصرة) وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) واحمد هديب (رديف الشرطة).