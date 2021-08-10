نقش في بغداد قبل 3600 سنة يقلب عالم الرياضيات

الصباح الجديد – وكالات:

توصلت دراسة جديدة سلطت الضوء على اكتشاف قديم عثر عليه في الشرق الأوسط، غيب لفترات طويلة، إلى نتائج مذهلة قد تقلب تاريخ عالم الرياضيات والهندسة رأسا على عقب.

كشفت دراسة جديدة عن لوح فريد جدا وقديم يحمل الرمز «Si.427»، اكتشف في أواخر القرن التاسع عشر في وسط العراق، تحديدا بجانب العاصمة بغداد، يحمل نقشا من أهم نقوش العالم برغم صغر حجه.

وبحسب المصادر، فقد بقيت هذه النقوش غامضة وغير مفهومة إلى أن تم تحليلها ودراستها بشكل معمق من علماء مختصين في الرياضيات في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا، حيث توصلوا إلى نتائج وصفت بأنها «قد تقلب موازين تاريخ عالم الرياضيات».

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «Foundations of Science» العلمية المتخصصة، فقد اكتشف العلماء على القطعة الأثرية الطينية وجود أقدم مثال للهندسة التطبيقية نقش قبل 3700 عام، «يعرض الرياضيات المنسوبة إلى فيثاغورس بعد 1000 عام للخطر».

يعود تاريخ اللوح إلى العصر البابلي القديم، أي إلى حقبة بين عامي 1900 و1600 قبل الميلاد، حيث تضمن اللوح شكلا رياضيا استخدمه المساحون لتحديد حدود الأرض.

وقال المؤلف الرئيس الدكتور دانيال مانسفيلد: «إنه المثال الوحيد المعروف لوثيقة مساحية من الفترة البابلية القديمة، وهو عبارة عن رسم يستعمله المساحون لتحديد حدود الأرض». وتابع: «يخبرنا (النقش) بالتفاصيل القانونية والهندسية حول حقل تم تقسيمـه بعـد بيـع جزء منه».

وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، إن اكتشاف وتحليل هذا اللوح الطيني «له آثار مهمة جدا على تاريخ الرياضيات، ووضع الهندسة قبل قرون مما كان يعتقد في البداية»، كما أشار العالم.

ونوه مانسفيلد إلى أن العالم اليوم يعتقد أن علم المثلثات، أحد فرع الرياضيات الذي يهتم بدراسة المثلثات، قد طور على يد الإغريق الذين درسوا السماء ليلًا في القرن الثاني قبل الميلاد. لكنه أشار ايضا إلى أن البابليون قد طوروا قبل ذلك بكثير «علم المثلثات البدائي» وهو الشكل الخاص بهم لحل المشكلات المتعلقة بقياس الأرض وليس السماء. ووصف المؤلف مانسفيلد الشكل المكتشف «بالمهم» نظرا لاحتوائه على مثال هندسي يُعرف اليوم باسم «ثلاثية فيثاغورس››، التي تُستعمل لصنع زوايا قائمة دقيقة، ولكن قبل 1000 عام من وجود فيثاغورس على قيد الحياة.

اعتبر الباحث أن الحقبة التي نقش فيها الحجر من الحقب التي «بدأت فيها الأرض تتحول إلى ملكية خاصة، حيث بدأ الناس يفكرون في الأرض من منظور أرضي وأرضك، راغبين في إنشاء حدود مناسبة لإقامـة علاقـات جـوار إيجابية».

وتابع الباحث: «قام المساحون القدامى (البابليون) الذين صنعوا Si.427 بعمل جيد: لقد استعملوا مجموعة متنوعة من ثلاثية فيثاغورس المختلفة، مثل المستطيلات والمثلثات القائمة على حد سواء، لبناء زوايا قائمة دقيقة».

ونوه مانسفيلد إلى أن الشكل «يثير مشكلة خاصة جدا تتعلق بأهل بابل، حيث ان نظامهم الرقمي الفريد المكون من 60 رقمًا يعني أنه يمكن استعمال بعض أشكال فيثاغورس فقط».

وبين الباحث وجود لغز غريب واحد فقط لم يفهمه، يقع في الجزء الخلفي من اللوح الرقمي، حيث يظهر الرقم الستيني «25: 29» بخط كبير، مشيرا إلى أنه قد يكون توقيت مثل (25 دقيقة و29 ثانية) وتابع: «لا أستطيع معرفة ما تعنيه هذه الأرقام، إنها لغز كبير».