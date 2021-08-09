تواصل ابداعي واقامة مهرجان الانبار المسرحي الاول

المسرح في الفلوجة..

سمير خليل

برغم فقر الاعلام الموجه نحو الانشطة الابداعية الفنية والثقافية في مدينة الرمادي، الا ان مبدعيها يواجهون الصعاب بسعيهم الجاد للتواصل مع المشهد الفني والثقافي من خلال مشاركتهم في الفعاليات الابداعية التي تحتضنها العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

مؤخرا شارك المنتدى المسرحي الجاد في الفلوجة في مهرجان العراق الوطني للمسرح بمسرحية (العزف على حقائب الانتظار) تأليف واخراج الفنان عكاب حمدي، عراب المسرح في الفلوجة وابرز المشتغلين فيه، الفنان حمدي حدثنا عن واقع المسرح في محافظة الرمادي والفلوجة:

“هناك المنتدى المسرحي الجاد في الفلوجة الذي تأسس عام 2008، ويعد اللبنة الاساسية في مسرح الانبار، كما يمثل الانبار في كل المحافل المسرحية والمهرجانات، كمهرجانات وزارة التربية سابقا في اعمال النشاط المدرسي تحديدا. الرمادي كانت تعرف بالموسيقى والفلوجة بالمسرح، مثلنا الانبار في مهرجانات دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة وحصلنا على جوائز عديدة في وزارة التربية ودائرة السينما والمسرح، جوائز في التأليف والاخراج المسرحي والتمثيل، وليست لدينا مشاركات خارج العراق لضعف امكاناتنا المادية، ولكن قدمت مسرحيتي التي الفتها (وطن للبيع) على مسارح الجزائر والمغرب”.

وتابع: “عدد افراد المنتدى كبير ويتواصلون معنا بنحو مستمر، وهناك ملتقى في منتدى رياضة وشباب الفلوجة، هنا طاقات شبابية واعدة تتطور يوما بعد يوم مثل:عبد الله كريم وهو ممثل متميز جدا ومعاذ عكاب وهو ابني اضافة لشيبان العراقي وزياد العلواني. احب ان اضيف بان جمهور المسرح في الفلوجة، جمهور راق جله من الاكاديميين والمثقفين والعائلات الكريمة”.

*وماذا عن فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية؟ ، كيف واجهتم تلك الفترة المظلمة؟

“خلال فترة تهجيرنا من مدينتنا لم نتوقف عن العطاء المسرحي اطلاقا والمنتدى المسرحي الجاد في الفلوجة لم يتوقف عن المسرح لحظة واحدة، خلال تلك الفترة سكنت في بغداد فشاركنا حينذاك في مهرجان المسرح ضد الارهاب الاول بمسرحية (الوحش) تأليف طلال هادي واخراجي وكذلك اشتركنا في مهرجان حقي الشبلي الذي اقامه معهد الفنون الجميلة في بغداد، وقدمنا مسرحية (اوهام) عام 2017 على مسرح الطليعة في بغداد وكانت من تمثيل الفنانة الدكتورة هدى محمود”.

وماذا عن علاقتكم بالفنان طلال هادي؟

“علاقتنا بالفنان الكبيرطلال هادي طيبة كون جذوره ترجع لمدينة الفلوجة. هناك تعاون بيني وبينه حيث قدمنا معا مسرحية (العرش) تأليف محيي الدين زنكنة واخراجي، وقدمناها في البصرة خلال فعاليات المسرح التربوي، كذلك قدمناها في مهرجان ربيع المسرح العراقي الاول في الديوانية وحصل فيها الفنان طلال هادي على جائزة افضل ممثل، وعرضنا المسرحية على خشبة المسرح الوطني ايضا، كذلك تعاونا في المسرحية التي كتبها وكانت بعنوان ( ذلك المدعو جحا) وكانت من اخراجي ايضا”.

*لديكم مهرجان مسرحي خلال هذا الشهر، هلا حدثتنا عنه؟