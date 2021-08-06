مجموعة قصصية جديدة لـ» علي لفتة سعيد»

بغداد ـ الصباح الجديد:

عن منشورات اتحاد الادباء والكتاب في العراق صدرت المجموعة القصصية السادسة للأديب علي لفتة سعيد وحملت عنوان ( ضباب هرم لساعات ميتة) وتقع بنحو 113 صفحة وتضم 16 قصة قصيرة

المجموعة ضمت كذلك مقدمة للناقد السوداني عز الدين الميرغني الذي عد عنوان المجموعة تتضح فيه الغرائبية منذ وهلته الأولى وهو هنا لا يعني الغموض الذي يدعو القارئ العادي للنفور، وإنما يغوص بك إلي أعماق التحليل ومحاولة اكتناه المضمون ، حيث يتجسّد المجرّد ، فتصبح الساعات هرمة، والساعات يقصد بها الزمن، والضباب يهرم حيث يتحوّل هو نفسه إلي زمنٍ ميّت وهرم .عادا المجموعة تمثل التجريب والتجديد ليس في اللغة وحدها وإنما في اختيار المضامين التي كتبت قبل ذلك، ولكن لكل كاتب بصمته الخاصة التي تجعلها جديدة ومتجدّدة. والمجموعة تدور كلها بطريقة غرائبية عن الحياة والحرب والضياع والتيه الذي يواجهه الانسان العراقي والذي اسقطه القاص على الواقع ليس بطريقة مباشرة مستخدما طريقة المراوغة اللغوية والصورية لإنتاج مشهد غرائبي احتيالي على الواقع.. ومن بين هذه القصص (ميتة ثانية لميّتٍ قديم)ة و(ساعات هرمة) وقصص (صراخ صامت وجدار وحيد) و(ضباب أبيض في سماء داخنة)و(ما تساقط عن الصراخ) وأيضـا قصـص(ظـلال تائهة) و(تسلسل الصهيل) و(إله الخوف) وقصـص أخـرى

ويذكر ان الاديب سبق له اصدر 10 روايات واربع مجاميع شعرية وخمسة كتب نقدية ومسرحية واحدة وصدرت عن تجربه العديد من الكتب والرسائل الجامعية وحصل على جوائز عربية مختلفة.