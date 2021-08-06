شركة Genel البريطانية تعزز إنتاج كردستان النفطي بنسبة 2 %

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت شركة Genel Energy، ومقرها المملكة المتحدة والتي تركز عملياتها في إقليم كردستان العراق، ارتفاع إنتاجها النفطي في الإقليم بنسبة 2٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة في تقرير لها على موقعها الرسمي ، ان “انتاجها ارتفع إنتاج إلى 32760 برميل في اليوم في النصف الأول من هذا العام أعلى قليلاً من متوسط الإنتاج لعام 2020 البالغ 31980 برميلاً في اليوم”، مبينة أن “الارتفاع جاء من حقل إنتاج رابع في سارتا وزيادة الإنتاج في بيشكابير”.

وأضافت أنه “إذا استمرت قوة أسعار النفط هذه خلال العام كما هو متوقع ، فسوف نزيد من عزمنا في النصف الثاني من عام 2021 على العودة إلى نشاط الحفر في أسرع وقت ممكن في حقل طاوكي وحقل سارتا”.

وأشارت إلى أن متوسط إنتاج رخصة طاوكي الإجمالية بلغت 110300 برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2021 ، منها ساهم الحقل بيشكابير بـ 63000 برميل يوميًا وحقل طاوكي بـ 47300 برميل يوميًا.

ولفتت إلى أنه “من المقرر إنشاء خمسة آبار جديدة في بيشكابير في عام 2021. الأول قيد الإنتاج ، ويجري العمل على اثنتين أخريين اكتمل ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما قريبًا وسيتم حفر اثنين آخرين في الفترة المتبقية من العام”.

وتمتلك Genel حصة 25٪ في ترخيص Tawke ، الذي يضم حقلي Tawke و Peshkabir ، اللذين تديرهما شركة DNO النرويجية.

كما تمتلك جينيل 30٪ من أسهم سارتا و 44٪ في طق طق و 40٪ في قره داغ.

هذا وتراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، امس الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الانتشار المتزايد لمتغير “دلتا” من فيروس كورونا في البلدان المستهلكة الكبرى إلى خفض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتا ، أو 0.04٪ ، إلى 72.38 دولارًا للبرميل ، اعتبارًا من 05:10 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 70.39 دولار للبرميل.

وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مع تفشي سريع الانتشار لمتغير دلتا شديد العدوى الذي يخشى الكثير أن يحد من الطلب على الوقود في وقت يرتفع فيه تقليديًا في كلا البلدين.

وفي الصين ، دفع انتشار النوع من الساحل إلى المدن الداخلية السلطات إلى فرض تدابير صارمة للسيطرة على تفشي المرض. ومع ذلك ، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الخليج قد تعوض مخاوف الطلب.

كما قدمت بيانات المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار مع انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 30 يوليو ، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات ، أن مخزونات البنزين تراجعت 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021