  • الإثنين , 2 أغسطس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • حكم الملاكمة يشاطر الصباح الجديد أحزانها

حكم الملاكمة يشاطر الصباح الجديد أحزانها

رياضة
التعليقات على حكم الملاكمة يشاطر الصباح الجديد أحزانها مغلقة
18 views

اعزي العاملين والاداريين في مجال الصحافة كما اعزي الاوساط الرياضية والثقافية لوفاه شخصيه مهمة مثل الاستاذ اسماعيل زاير رئيس جريدة الصباح الجديد.. اشاطرهم الاحزان واسال الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون.
محمد نعمة/ حكم دولي بالملاكمة

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة