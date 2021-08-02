وزير الشباب والرياضة يَنعى رحيل الاستاذ إسماعيل زاير

نَعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رحيل الصحفي إسماعيل زاير الذي وافتهُ المنية، الخميس، سائلًا المولى عَزَّ وَجَلَّ أن يتغمد الفقيد بواسعِ رحمتهِ ويلهم أهلهُ ومحبيه الصَّبرَ والسُّلوانَ .وَإِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِليْهِ رَاجِعُونَ

يُذكر أن الراحلَ زاير هو رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد ومن مؤسسي شبكة الإعلام العراقي عام 2003 ، ولهُ إسهامات كبيرة في العمل الصحفي العراقي.