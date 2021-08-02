جثير مدربا للطلبة .. وأمانة بغداد يبدأ السبت تحضيراته

اندية الدوري الممتاز تدعم صفوفها

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة عن تعاقدها مع المدرب قحطان جثير لقيادة الانيق بالموسم المقبل، و سيعاون جثير كل من مؤيد جودي (مساعد مدرب)، احمد جمعة (مساعد مدرب)، حسين جبار (مدرب لحراس المرمى)..كما بدأت ادارة نادي الطلبة، بالتعاقد مع لاعبين جدد لتمثيل الأنيق في الموسم الكروي المقبل،.وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ان نادي الطلبة تعاقد رسمياً مع اللاعبين امجد سعد، وعلي خليل، اللذين وقعا على كشوفات الأنيق قادمين من نادي السماوة الذي هبط لدوري الدرجة الاولى.وكان فريق نادي الطلبة قد حل بالمركز السابع عشر برصيد 39 نقطة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

من جانبها، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة ، مع لاعبين من الطلبة، ليمثلا الفريق في الموسم المقبل. ونشر موقع نادي الشرطة الرسمي صورة للاعب الطلبة السابق، محمد جفال، وهو يوقع على كشوفات الشرطة، كما أعلن النادي أيضا تعاقده مع اللاعب أمير صباح، قادما من الطلبة. وبحسب ما علمنا فأن الاخضر يفاوض عددا من اللاعبين الآخرين، لضمهم إلى الفريق تحضيرا للموسم المقبل.

إلى ذلك، حدد مدرب نادي أمانة بغداد جمال علي موعد التجمع الأول للفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.وقال علي إن الفريق سيباشر تحضيراته للموسم المقبل انطلاقا من يوم السبت المقبل، حيث سيكون التجمع الأول في ملعب النادي وسيجري الفريق وحدة تدريبية خفيفة للوقوف على وضع اللاعبين.

وبيّن أن الفريق استعاد خدمات اللاعب الخبير خلدون إبراهيم الذي يمثل عنصر خبرة في صفوف الفريق بالإضافة إلى مهاجم الصناعات الكهربائية مصطفى محمود.وأشار إلى أن الفريق حافظ على اثنين من محترفيه وهم النيجيري صامويل والعاجي ساديا أولفير.وتابع: «نأمل أن نتعاقد مع محترف آخر حسب حاجة الفريق بعد إجراء الوحدات التدريبية».يشار إلى أن جمال علي قاد فريق نفط الوسط في الموسم المنصرم وتصدر لائحة الترتيب في 13 جولة قبل أن يعلن استقالته.

جددت إدارة نادي أمانة بغداد عقد الحارس سرهنك محسن لموسم آخر.وقال عدي صبار المنسق الاعلامي لنادي الامانة ؛ ان التعاقد مع سرهنك محسن جاء في إطار خطة الفريق في الاحتفاظ بلاعبيه المهمين والمؤثرين الذين يرغبون في الاستمرار معه.واضاف انه تم تجديد العقد ظهر أول أمس في مقر النادي، وبدعم مباشر من رئيس الهيأة الإدارية فلاح المسعودي.

واشار الى ان الحارس سرهنك محسن ابدى سعادته بتجديد العقد، معرباً عن ارتياحه بتواجده داخل النادي لموسم آخر.

كما، أعلن نادي الحدود ، رسميا عن تجديد التعاقد مع مديره الفني عباس عطية، تحضيرا للموسم المقبل.وجرى إبرام العقد في مقر النادي بتواجد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث تم الحفاظ على الطاقم التدريبي بأكمله «علي عبد الجبار ومسلم كريم وقاسم فرحان كمساعدين، ونبراس سلمان مدربا لحراس المرمى». عباس عطية الذي قاد فريق الحدود في الجولات الأخيرة من الدوري، أعرب عن تفاؤله بقدرة الفريق على العودة السريعة إلى مصاف الدوري الممتاز.

وأكد عباس عطية على ضرورة طي صفحة الماضي، والتركيز في المستقبل بغية تحقيق النجاح المنشود من خلال تظافر جهود جميع الأطراف.وأتم: الإدارة ذللت العديد من الصعاب في الفترة السابقة، ووعدت بمضاعفة دعمها في المرحلة المقبلة، حيث نثق كثيرا بمهنيتها ونهجها الإداري المرسوم مسبقا وهو ما دفعنا لتجديد التعاقد معها».

من جانب اخر، أبدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط استغرابها من بيان الوحدات الأردني، فيما يخص بطاقة اللاعب محمود زعترة.وقال عضو الهيئة الإدارية لنفط الوسط، فراس بحر العلوم، إن التحركات القانونية الرسمية للحصول على بطاقة أي لاعب محترف تتم عبر نظام ( TMS).

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال إدخال الوحدات بيانات اللاعب، بينما يتقدم الاتحاد الأردني بطلب لنظيره العراقي، ليسلمه الأخير بطاقة اللاعب.وتابع: «نظام انتقالات اللاعبين معتمد منذ زمن طويل، الأندية لا دخل لها في البطاقات، والمخاطبات تتم عن طريق الاتحادات الوطنية، والاتحاد العراقي لم يتلق عبر نظام انتقال معلومات اللاعبين أي إشعار من نظيره الأردني».وأكد بحر العلوم أن نفط الوسط لا مانع لديه في تسليم بطاقة زعترة، لكن عبر الطرق القانونية، مبديا استغرابه من بيان الوحدات.يشار إلى أن نفط الوسط استغنى عن خدمات اللاعب الأردني، محمود زعترة، مع نهاية الموسم المنصرم.