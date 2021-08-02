18 عرضا مسرحيا عراقيا..افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح

سمير خليل

برعاية رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، وتحت شعار (المسرح حياة) انطلقت اول امس فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح (دورة الفنان الرائد الراحل سامي عبد الحميد) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالمشاركة مع الهيئة العربية للمسرح.

ستتواصل فعاليات المهرجان لغاية الثامن من آب وسيضم ثمانية عشر عرضا مسرحيا عراقيا من بغداد والمحافظات تعرض على ثلاثة مسارح هي سمير اميس والنجاح ومسرح نقابة الفنانين.

ستكون هناك عشرة عروض مشاركة ضمن المسابقة الرسمية، فيما ستكون العروض الاخرى موازية للمهرجان اي خارج المسابقة .

بدأت فعاليات حفل افتتاح المهرجان في مبنى مقر نقابة الفنانين العراقيين- المركز العام بافتتاح المعرض التشكيلي الشخصي (لا أحد يأتي .. لا أحد هناك) للمصور المسرحي صلاح القصب، وافتتاح المعرض التشكيلي الشخصي (أفق) للفنان التشكيلي محمد حياوي في قاعة غاليري النقابة، ومن ثم افتتاح مسرح نقابة الفنانين، ورفع الستار عن نصب (ثورة تشرين) للفنان فاضل وتوت الذي سيطل على نهر دجلة الخالد.

افتتح المهرجان رسميا في المسرح الوطني الذي قدمت فيه الافتتاحية الراقصة (وشاح) تصميم واخراج الفنان ضياء الدين سامي وفعالية (تحية الشهداء) وكوكبة من (التكاتك تحمل صور شهداء ثورة تشرين) وكلمات بالمناسبة، تعاقب عليها الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار ممثلا عن رئيس الجمهورية والفنان الدكتور صلاح القصب رئيس اللجنة العليا للمهرجان وكلمة متلفزة للسيد اسماعيل عبد الله الامين العام للهيئة العربية للمسرح ثم كلمة رئيس المهرجان الدكتور جبار جودي، اضافة الى قطعتين موسيقيتين لبيت العود بقيادة عازف العود محمد العطار.

استمرت الاحتفالية بافتتاح مسرحية (بوق اسرافيل) على مسرح سمير اميس، تأليف واخراج الفنان علي دعيم وهي من مسرح (الكيروغراف).

وحسب نقيب الفنانين العراقيين رئيس المهرجان الفنان الدكتور جبار جودي العبودي: “ستوزع خلال المهرجان جوائز مالية قيمة لأفضل عرض متكامل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج وأفضل سينوغرافيا”.

واضاف: “شارك بتمويل فعاليات المهرجان الهيئة العربية للمسرح، ورئاسة الجمهورية، وهيئة الإعلام والإتصالات، والبنك المركزي، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، وشركة كورك للاتصالات، وشركة النرجس”.

وسيشهد المهرجان ايضا إقامة المؤتمر الفكري (المسرح والمدينة) بالتعاون مع المركز الثقافي في جامعة البصرة يشارك فيه نخبة من الاكاديميين المختصين بفن المسرح وجلسات نقدية عن العروض المشاركة يترأسها الدكتور عقيل مهدي رئيس رابطة نقاد المسرح في العراق، ويشارك فيها نخبة من أبرز نقاد المسرح في العراق، وحفلات توقيع لأربعة كتب من تأليف نخبة من الكتاب والباحثين المسرحيين.

وتكريما لاسمه وتاريخه ومنجزه الابداعي ترأس الفنان الدكتور صلاح القصب اللجنة العليا للمهرجان، فيما ضمت لجنة للتحكيم الفنانة د. شذى سالم رئيساً وعضوية الفنانين والنقاد: د. ليلى محمد ومحمد سيف وكاميران رؤوف وياسر البراك وعواد علي، كما شكلت ايضا لجنة اعلام ولجنة اخرى للاعلام الالكتروني وتصدرلجنة الاعلام نشرة يومية خاصة بفعاليات المهرجان.

وتعرض اليوم الثلاثاء ثلاثة مسرحيات ضمن عروض المهرجان هي: مسرحية (المشترك لايرد) اعداد وتعريق علي هاشم الشطري واخراج طالب خيون الزيدي تقديم فرقة لكش المسرحية من الشطرة في ذي قار عند الساعة الخامسة عصرا على مسرح سمير اميس. وعند الساعة السابعة يحتضن مسرح النجاح مسرحية (حالة خاصة جدا) تأليف واخراج جواد الحسب وتقديم رابطة المسرحيين الشباب في بغداد. وتختتم عروض الثلاثاء بمسرحية (العزف على حقائب الانتظار) تأليف واخراج عكاب حمدي وتقديم المنتدى المسرحي الجاد في الفلوجة على مسرح نقابة الفنانين عند الساعة الثامنة مساء.