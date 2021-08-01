أميركا تسجّل رقماً عالمياً جديداً بالسباحة.. والجامايكية هيراه تحتفظ بلقبها في 100 م

السويسرية بنشيتش تحرز ذهبية التنس

طوكيو ـ وكالات:

سجّل سباحو أميركا رقماً عالمياً في التتابع أربع مرات 100 م متنوعة للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.ونجح أعضاء الفريق الأميركي بقيادة نجمه دريسيل في اقتناص الذهب وتسجيل رقم عالمي قدره 3.26.78 دقائق ليكسروا الرقم السابق المسجل باسم أميركا أيضاً في 2009 والذي بلغ 3.27.28.وذهبت الفضية لبريطانيا التي كانت قريبة جداً من الذهب 3.27.51 فيما حصدت إيطاليا البرونزية 3.29.17.

من جانبها، احتفظت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه بذهبية أشهر سباق سرعة في العالم لمسافة 100 م، السبت في أولمبياد طوكيو، حارمة مواطنتها شيلي آن-فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية.وسجلت تومسون (29 عاما)، بطلة ريو 2016، رقماً أولمبياً قدره 10.61 ث، مسجلة ثاني أسرع رقم في التاريخ ومحطمة رقم الراحلة الأميركية فلورنث غريفيث جوينر التي تحمل أيضاً الرقم العالمي (10.40 ث).. وتقدّمت تومسون-هيراه على فرايزر-برايس البالغة 34 عاما (10.74 ث) التي كانت تنوي أن تصبح أول عداءة تحرز ثلاث ذهبيات في سباق فردي بعد تتويجها في بكين 2008 ولندن 2012، فيما أكملت الجامايكية الثالثة شيريك جاكسون المنصة بتسجيلها 10.76 ث.

إلى ذلك، اكتمل عقد دور الستة عشر لمنافسات الرجال والسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو 2020 أول أمس، بعد انتهاء الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وحسم أفضل فرق تحتل المركز الثالث عبر مواجهات فاصلة.. وبعد تأهل معظم الفرق أصحاب أول مركزين في المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية خلال اليومين الماضيين، تم حسم أفضل فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات لتتأهل لدور الستة عشر مباشرة أو عبر مواجهات فاصلة.

وتأهل الثنائي الألماني المكون من يوليوس توله وكليمنس فيكلر لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة السادسة بفوزه على اليابان.في حين احتل الثنائي المكسيكي المؤلف من جوشوي جاسيولا وخوسيه روبيو، وكذلك الفريق الأمريكي المكون من نيكولاس لوسينا وفلييب دالهاوزر كأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.. وتفوق الثنائي الإسباني المكون من بابلو هيريرا وأدريان جافيرا على ثنائي بولندا الذي يضم بيوتر كانتور وبارتوش وشاك بنتيجة 31-29 و19-21 و15-7 في مباراة عصيبة ليتأهل للدور التالي.. وتأهل الثنائي التشيلي أيضا المكون من ماركو وإستيبان جريمالت بالفوز 21-17 و21-18 على ثنائي سويسرا.

وفي منافسات السيدات، تأهل الفريق الكندي المكون من هيذر بانسلي وبراندي ويلكرسون مباشر مع الثنائي البرازيلي الذي يضم آنا راموس وريبيكا سيلفا.. وتأهل الثنائي الإسباني الذي يضم ليليانا فرنانديز وإيلسا باكوريزا بعد فوزه على الثنائي الياباني المكون من ميكي ايشي وميجومي موراكامي.وتأهل الثنائي الكوبي المكون من ليدياني بنيتز ليلى أورتيجا، الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بعد فوزه على الفريق الهولندي المكون من كاتيا ستام وريسا سخون 21-17 و21-17.

من جانب اخر، حققت السويسرية بليندا بنشيتش الميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات التنس للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، في أكبر إنجاز في مسيرتها، على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 7-5 و2-6 و6-3 اول أمس. وفازت بنشيتش (24 عاما) بـ4 ألقاب في مسيرتها في السابق، ولم تعبر الدور قبل النهائي من قبل في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وأصبحت المصنفة التاسعة في الأولمبياد أول لاعبة سويسرية تفوز بميدالية ذهبية في التنس، وذلك بعد أن فاز مارك روسيت بذهبية الرجال في 1992 وفوز الثنائي روجيه فيدرر وستان فافرينكا بذهبية منافسات زوجي الرجال في بكين.

ويمكن لبنتشيتش البالغ عمرها 24 عاما، التي انتصرت في ساعتين ونصف الساعة، أن تحصد ذهبية أخرى عندما تواجه مع مواطنتها فيكتوريا جولبيتش الثنائي التشيكي المصنف الأول والمؤلف من باربورا ستريتسوفا وكاترينا سينياكوفا في نهائي زوجي السيدات غدا الأحد.

وبنتشيتش أيضا أول سويسرية تحصد ذهبية الفردي منذ فوز مواطنها مارك روسي بذهبية فردي الرجال في برشلونة 1992، ويمكن أن تصبح رابع سيدة في التاريخ تحصد ذهبية الفردي والزوجي في الأولمبياد.

وفي سياق اخر، فاز فريق السيدات الروسي للسلاح بذهبيته الأولمبية الثانية في مسابقة السيف بأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه 45-41 على فرنسا في نهائي متوتر .. ورفضت فرنسا الاستسلام بسهولة أمام فريق اللجنة الأولمبية الروسية، وقلصت في بعض الأحيان الفارق بسرعة في ظل المنافسة المشتعلة بين الفريقين على البساط.. وفي آخر مواجهة، فازت الفرنسية سيسيليا بيردر بثلاث نقاط سريعة بينما كان فريق اللجنة الأولمبية الروسية على بعد نقطة واحدة من الانتصار. لكن الروسية أولجا نيكيتينا هي التي سجلت النقطة الأخيرة لتندفع زميلاتها نحوها وهن يصرخن في سعادة.

ويضم الفريق الروسي المصنفة الأولى صوفيا فليكايا، صاحبة فضية الفردي والتي شاركت في الألعاب الأولمبية أربع مرات، بالإضافة لصاحبة الذهبية صوفيا بوزدنياكوفا.. وقالت فليكايا عن زميلاتها الأصغر سنا «إنهن نجمات المستقبل ومستقبل السلاح».وبينما خسرت فرنسا مباراة الميدالية الذهبية، فإن الفضية هي أول ميدالية على الإطلاق في مسابقة فرق السيدات في السيف في تاريخ رياضة السلاح الفرنسية.

وحصلت كوريا الجنوبية على الميدالية البرونزية بعد فوزها على إيطاليا.. وينافس الرياضيون الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد طوكيو ضمن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب جرائم تتعلق بالمنشطات.

وتشهد طوكيو 2020 إقامة مسابقة فرق السيدات في السيف للمرة الثالثة في منافسات السلاح بالألعاب الأولمبية.وذهبت أول ميدالية ذهبية إلى أوكرانيا في 2008 والثانية إلى روسيا في 2016.وفشلت أوكرانيا في التأهل إلى طوكيو 2020.