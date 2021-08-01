رباع قطر الذهبي: الإنجاز التاريخي ثمرة 4 سنوات من العمل

تميم : فخورين فيك

الدوحة ـ وكالات:

أعرب الرباع القطري فارس إبراهيم، مساء أول أمس، عن سعادته الغامرة بالحصول على أول ميدالية ذهبية لقطر في الأولمبياد.. وفاز فارس إبراهيم حسونة صاحب الـ23 عاما، بذهبية وزن 96 كيلو جرامًا في رفع الأثقال، بأولمبياد طوكيو.

وحقق فارس، رقمًا أولمبيًا في المجموع بلغ 402 كيلو جرامات، ليمنح قطر، أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد.. وقال الرباع القطري فارس إبراهيم: « شعوري لا يوصف بهذا الإنجاز الكبير، وكل ما أستطيع قوله هو الحمدلله على الميدالية الذهبية».وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز لقطر وللشعب القطري ولكل من ساهم في وصولي إلى منصة التتويج والحصول على الميدالية الذهبية».

وزاد: «المنافسة كانت في غاية القوة والصعوبة لكن العمل والتخطيط الجيد ساهما في جاهزية قطر لخوض غمار المنافسة بأفضل صورة ممكنة».وأضاف: «كنا متفوقين على المنافسين، ونجحنا في الدخول بالوزن الذي نريده والحمد لله نجحنا في تحقيق الذهبية رغم كل الصعوبات».

وحول تأثير المعسكر الذي خاضه قبل التوجه لطوكيو، قال: «لقد كان لمعسكر جورجيا تأثير جيد بالتأكيد، وكذلك التعليمات من الوالد كان لها تأثير كذلك».وأتم: «لقد بدأنا التحضير قبل 4 سنوات، واجتهدت طوال تلك الفترة من أجل الوصول للميدالية الأولمبية، ونجحنا في حصد الذهبية وأشكر كل من ساندنا».

وفاز الرباع القطري فارس إبراهيم، بذهبية وزن 96 كيلو جرامًا في رفع الأثقال، بأولمبياد طوكيو.وحقق فارس، رقمًا أولمبيًا في المجموع بلغ 402 كيلو جرامات، أول أمس، ليمنح قطر، أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد.. وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية، ونال الجورجي أنطون بليسنوي، الميدالية البرونزية.

من جانبه، بارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، للبطل الرباع فارس إبراهيم بعد حصوله على أول ميدالية ذهبية في تاريخ قطر بالأولمبياد.وكتب أمير دولة قطر تغريدة عبر تويتر قال فيها: «نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك».

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر وتسابق الجميع لتقديم التهنئة للرباع فارس إبراهيم وللشعب القطري على أول ميدالية ذهبية في تاريخ البلاد بدورات الألعاب الأولمبية.

وكتب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: «نبارك لكل أهل قطر وكل العرب الإنجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد».

وكتب جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية على حسابه في تويتر: «اللهم لك الحمد والشكر، إنجاز تاريخي للرياضة القطرية، فارس إبراهيم يحرز أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في تاريخ الأولمبياد، والخير جاي بإذن الله يا أهل قطر».وقدمت العديد من الاتحادات الوطنية في قطر التهنئة على هذا الإنجاز منها الاتحاد القطري لألعاب القوى واتحاد كرة القدم والاتحاد القطري للسباحة وغيرهم.

إلى ذلك، هنأت اللجنة الأولمبية الأردنية، قطر بمناسبة فوز الرباع فارس إبراهيم حسونة بالميدالية الذهبية، في أولمبياد طوكيو.. وجاءت مباركة اللجنة الأولمبية للإنجاز القطري، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حيث قالت: «نبارك لقطر فوز بطلها في رفع الأثقال بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، كأول ميدالية ذهبية تحرزها قطر في تاريخ مشاركاتها الأولمبية».

وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا، وهو 225 كجم في منافسات النتر، لكنه لم ينجح في تحقيق رقم قياسي عالمي، خلال محاولته الأخيرة رفع 232 كجم.. وسجل حسونة 177 كجم في منافسات الخطف، و225 كجم في النتر، بوزن إجمالي 402 كجم، وهو رقم قياسي أولمبي.

وعقب هذا التتويج خرجت بعض الأقاويل حول كيفية تجنيس هذا اللاعب، وهل هرب من مصر ليمثل قطر أما ماذا دار وكيف وصل لمنصات التتويج الأولمبية وهو ما نستعرضه في التقرير التالي: فارس إبراهيم حسونة، ولد عام 1988 بمدينة المحلة، وهو لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدربه أيضًا.

وكانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم مع منتخب قطر عام 2014 في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال، وشارك تحت العلم القطري في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.

وفي كانون الأول 2017، نجح فارس في إحراز الميدالية الفضية لبطولة العالم لرفع الأثقال في الولايات المتحدة عن وزن 94 كيلو جرامات.. وحقق إبراهيم حسونة لاعب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 وزن 104 كجم.

أما عن طريق رحيله عن مصر وسفره لقطر، فترجع لعام 2014 بعدما سافر الأب لقطر عقب تلقيه عرضًا للتدريب هناك، وطلب من مسؤولي اتحاد رفع الأثقال الأوراق الخاصة بنجله، وأنه يريد أن يأخد ما يفيد أن نجله غير مدرج بسجلات المنتخب المصري وهو ما حدث.. والغريب في الأمر أن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال «حينها»، أعلن أن أرقام اللاعب خلال بداياته طبيعية، ولم تشهد الطفرة إلا عند رحيله لقطر وتوفير المناخ والأدوات الخاصة له.. قبل أن يتم تجنيسه من قبل الاتحاد القطري لرفع الأثقال، لتبدأ مسيرته التي كان ثمارها اليوم بحصده للميدالية الذهبية الأولى في تاريخ قطر.