الوسط الرياضي يشارك اسرة الراحل والصحيفة الاحزان لوفاة رئيس التحرير الاستاذ إسماعيل زاير

برقيات التعازي متواصلة لـ ( الصباح الجديد)

تتواصل برقيات التعزية إلى اسرة صحيفة الصباح الجديد لتشارك الاحزان لوفاة رئيس التحرير الراحل الاستاذ إسماعيل زاير تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

فقد كان الراحل مواكبا للقطاع الرياضي بشكل كبير، يحرص على المتابعة الدقيقة لمنافسات البطولات الكبرى، وكذلك يهتم ويكز كثيرا على الشأن المحلي ويتطلع لرؤية الرياضة في تقدم وازدهار.. وفيما يلي سطور دونتها اقلام العديد من الشخصيات الفاعلة في الوسط الرياضي والصحفي، فشكرا لهم على التعازي:

الخبير الكروي عبد الإله عبد الحميد

فقدنا بحسرة والم احد أعلام الصحافة العراقية الحديثة والمتجدده والحيادية والنزيهة. رحم الله الاستاذ الجليل اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح. الجديد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

المدرب كريم نافع

في الحقيقة فقدان شخص اعلامي مهني له حضور كبير ومؤثر في الوسط الصحفي والاعلامي والادبي يجعلنا نقف احتراما واجلالا لهكذ شخصيه عراقيه وطنية تركت بصمة كبيره بعد التغير .. اعزي المجتمع بكل اطيافه لرحيل هذه القامة الاعلامية الكبيرة.بلاشك سيكون نبراس للاجيال القادمة بالسير على نهجه الاعلامي الوطني المميز .. له واسع الرحمه والغفران.

د. حيدر رحيم

الى عائلة صحيفة الصباح الجديد المحترمون .. نشاطركم الأحزان لرحيل رئيس تحرير الصحيفة الاستاذ اسماعيل زاير ، للفقيد الرحمة والمغفرة ولكم من بعده طول البقاء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أحسن لقاءه ، واجعل العمل الصالح رفيقه ، وأبدله داراً خيراً من داره ، إنك سميع مجيب.

ربيع محمد علي/ رئيس لجنة القوة البدنية كلاسك

نشاطر الاخوة الكرام في جريدة (الصباح الجديد) احزانهم لوفاة الراحل الاستاذ رئيس التحرير اسماعيل زاير، ونبتهل إلى الله سحبنه وتعالى ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان، واننا في الوقت الذي نشاطر اسرة الراحل والعاملين في الجريدة، فاننا نشكر جميع الجهود التي تسهم في تقديم المادة المهنية في اطار ايجابي ينم عن خبرات العمل المتراكم في الجريدة التي تعد من اهم الصحف العراقية ما بعد العام 2003.

الصحفي عدنان الجبوري

اتقدم بالتعزية إلى اسرة الراحل الصحفي إسماعيل زاير وهو رجل إعلامي كبير عشت معه سنوات كذلك اعزي شقيقه الزميل جهاد زاير، فقد عاشرتهم لسنوات كانوا فيها اخوة اعزاء وزملاء كرام يحرصون على اتمام العمل بمهنية عالية ودقة هدفهم سمعة الوطن.

اعزي نفسي والوسط الإعلامي برحيل الزميل إسماعيل ابا ظافر، الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، انا لله وإنا إليه راجعون.

الصحفي إياد الصالحي

اتقدم لك وللزملاء في الصباح الجديد بأحرّ التعازي لوفاة رئيس التحرير الاستاذ إسماعيل زاير رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ومأواه الجنة بإذنه تعالى.. (إنا لله وإنا اليه راجعون)

الصحفي حسين الشمري

نتقدم باحر التعازي والمواساة الى الوسط الصحفي والاعلامي برحيل الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض …لاشك ان الاستاذ والزميل زاير قد ترك اثرا طيبا في نفوس الزملاء والاخوة العاملين معه من خلال معاملته الحسنة التي تؤكد حسن معشره واخلاقه مع زملائه العاملين معه في صحيفة الصباح الجديد فضلا على مهنيته العالية في ادارة واحدة من الصحف المهمة في عراقنا الجديد بعد عام 2003 ..ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذوي وزملائه واصدقائه الصبر والسلوان…انا لله وانا اليه راجعون.

الصحفي مهدي العكيلي

نعزي عائلة ومحبي واصدقاء وزملاء وتلاميذ المرحوم اسماعيل زاير احد الصحفيين الكبار والذي تمكن من تسجيل حضورا متميزا بعد ٢٠٠٣عندما عمل في جريدة الصباح بكل حرص برغم المعوقات والمطبات التي كانت تحاك ضده في فترة الانفلات وبعد ان ابعد اسس جريدة الصباح الجديد واستمرت حتى الان بالرغم من ان اغلب الصحف الاهلية سقطت واندثرت واصبحت نسيا منسيا الا ان جريدة المرحوم اسماعيل زاير استمرت بفضل عقليته ودعمه وتعتبر وفاة كاتب كبير مثل زاير خسارة للصحافة العراقية ولكن هذا حكم الله سبحانه ولا راد لحكمه ولكن نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.