موانئنا مستمرة في تنوع أعمالها المينائية لزيادة حجم الإيرادات والاسهتم في تعظيم موارد الدولة

الشركة العامة لموانئ العراق

البصرة ـ سعدي السند:

تواصل الشركة العامة لموانئ العراق تنفيذ فعالياتها وأنشطتها المينائية في البحر وفي اليابسة وأداء المهام المناطة بها وبالشكل الذي يجعلها في حالة حراك دائم لمواكبة أحدث التطورات العالمية وتحقيقها في مواقع عملها .

موانئ العراق تستقبل عددا جديدا من ناقلات النفط والسفن المتنوعة

أكد ذلك مدير عام موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محسن الفرطوسي وقال :

استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق ناقلات نفطية جديدة مع سفن متنوعة البضائع رست على أرصفة الموانئ .

وتحقق موانئنا بهذا المجال نسب إنجاز عالية في عمليات الارساء والإقلاع والشحن و التفريغ للسفن وناقلات المشتقات النفطية. ، لافتا” أن ميناء خور الزبير التخصصي استقبل الناقلة Nord Larkspur رست على رصيف 2 بحمولة مادة زيت الغاز والناقلة Veios Sapphire

رست على رصيف 3 بحمولة مادة البانزين Marthaوالناقلة رست على رصيف 9 وسوف تحمل بمادة زيت الوقود purityوالناقلة والناقلة Uhud naphthah والناقلة Khairpure رست على رصيف 11 بحمولة مادة البانزين Baghdadوالناقلة فيما استقبل ميناء ام قصر الشمالي السفينة 370 سيارة بحمولةJABAL ALI/1 اضافة الى حمولات متنوعة والسفينة

EVER URANUS بحمولة 1211 حاوية رست على رصيف 26 وجرت عمليات الملاحة البحرية بالتنسيق مع إدارة المينائين واستقبلت الشركة ايضا ( 4 ) سفن تجارية وناقلة وقود واحدة على أرصفة مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي .

وقال انه حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بزيادة حجم الإنتاج فأن مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي يعملان بطاقتهما المعهودة رغم المباشرة بأعمال تأهيل البنى التحتية وإنشاء الخدمات .

أن ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة (GFS. PERFECT) والسفينة ALHUSSEIN والسفينة

YM MOVEMENTوالسفينة فيما استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة GAPEQUEST

وتحمل هذه السفن المئات من البضائع المتنوعة والحاويات اضافة الى ناقلة النفط

وجرت عمليات المناولة البحرية والشحن و التفريغ بالتعاون والتنسيق بين الملاحة البحرية وإدارتي المينائين .

محاضرة في مجال الصحة والسلامة المهنية

ونظمت الشركة العامة لموانئ العراق في معهد الموانئ محاضرة تخصصية حول الصحة والسلامة المهنية وتأثيرها على مؤسسات الدولة والمجتمع على وفق المواصفة الدولية .

وقال مدير عام الشركة لقد تم هذا النشاط بأشراف قسم ادارة الجودة في مقر الوزارة وبالتنسيق مع شعبة ادارة الجودة في الشركة و معهد المؤاني .

من جانبه أوضح مدير قسم الجودة في وزارة النقل ناظم اللامي أن المحاضرة تضمنت شرحاً مفصلاً لبنود ومتطلبات المواصفة الدولية وطرق الحفاظ على السلامه المهنية للأفراد من الحوادث المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعاملين وأضرار أو تلفيات للممتلكات العامة.

وعلى الصعيد ذاته قال مدير معهد الموانئ ماهر سالم بريدي أن المعهد مستمر باحتضان الدورات والمحاضرات المهمة التي تعنى بتطوير ملاكات الشركة في كل المجالات

وقررت الشركة العامة لموانئ العراق، ان تكون ساحة 80 في ميناء ام قصر الشمالي لخزن السيارات المتضررة القادمة الى الميناء و تخريج البضاعة للحد من اكتظاظ الشاحنات في الميناء .

وقال المدير العام اعتمدت الموانئ ان يكون خزن السيارات المتضررة والبضاعة المفتوحة

في ساحة 80 في ميناء ام قصر الشمالي اضافة الى تخريج البضاعة وايواء الشاحنات عبر بوابتيها الاثنتين لامتصاص الزخم الحاصل في الميناء .

وبين مدير ساحة 80 في الميناء حيدر عبد الزهرة :ان الساحة تمتلك اليات من شوكيات وحاضنات وسيارات نقل ومنظومة كاميرات المراقبة تعمل الكترونيا لنقل البيانات بشكل دقيق .

يذكر ان ساحة 80 ضمن الساحات العاملة في ميناء ام قصر الشمالي بنظام التشغيل المشترك حيث تبلغ مساحتها نحو 98 الف متر مربع تعمل شكل متعددة الخزن بالاضافة الى قربها من طريق الخروج للميناء .

الإجتماع التشاوري حول الواقع المائي في البصرة

وشاركت الشركة العامة لموانئ العراق بالإجتماع التشاوري الذي أقامته جامعة البصرة وضمت دوائر عدة لمناقشة الواقع المائي في المحافظة .

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق إنه حسب توجيهات وزير النقل لمتابعة موضوع الملوحة في البصرة وإنشاء السد على شط العرب ، شاركت الشركة في هذا الإجتماع من خلال تبنيها لموضوع دراسات وتصاميم السد ، مبينا ان الشركة الإيطالية الاستشارية قدمت عرضا توضيحيا وافكارا لشكل ومكان السد على شط العرب وأضاف المدير العام أن موضوع الملوحة في البصرة يجب ان يوضع له حد لانه اصبح معوقا حياتيا للبصريين ، لافتا الى أن الشركة كانت وما زالت مبادرة وداعمة لكل الجهات ذات العلاقة ولمساعدة أصحاب القرار في البصرة لبناء السد

من جانبه ابدى رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين شكره و تقديره لموانئ العراق ومديرها العام للمشاركة في الإجتماع ورعاية الموانئ للنشاطات التي تقيمها الجامعة وباقي مؤسسات الدولة .

وأوضح رئيس الجامعة أن جميع الخبرات التي تمتلكها جامعة البصرة ستقدمها للاستشاري الإيطالي و إيضاح نقاط القوة والضعف في موضوع إنشاء السد ومكان إقامته .