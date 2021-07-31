البرازيل تطيح بمصر خارج أولمبياد طوكيو 2020

منتخب إسبانيا يواصل مسيرته ويصعد إلى نصف النهائي

طوكيو ـ وكالات:

ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالخسارة أمام منافسه البرازيلي بنتيجة (1-0)، أمس، في ربع النهائي على ملعب (سايتاما 2002).

وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة، أودعها ببراعة في مرمى محمد الشناوي.ودع الفراعنة بقيادة المدرب شوقي غريب منافسات الأولمبياد وتبخر حلم التأهل للمربع الذهبي، في حين واصل المنتخب البرازيلي مسيرته بقيادة مدربه أندريه جاردين وتأهل إلى نصف النهائي ويواجه الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك.المباراة في مجملها شهدت استحواذاً وسيطرة برازيلية مع لجوء منتخب مصر للدفاع وتألق الحارس محمد الشناوي بشكل لافت.

ووجه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اعتذاره إلى جماهير الكرة المصرية بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو عقب الخسارة أمام البرازيل بهدف من دون رد.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي: «قدمنا مباراة جيدة اليوم وأحرجنا منتخب البرازيل، وكان أداؤنا أفضل مما قدمنا أمام الأرجنتين».وأضاف: «احتفظت بصلاح محسن على دكة البدلاء لاعتمادي على 3 مهاجمين اليوم عكس لقاء أستراليا، حيث اعتمدت على 4 مهاجمين، لأن كل مباراة ظروفها»

ولفت إلى أن المنتخب افتقد جهود مصطفى محمد ومحمد صلاح، متمنيا أن يراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية الوضع بالنسبة لوضع الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية، حتى يتسنى للمنتخبات ضم اللاعبين الكبار المهمين، ما يزيد من قوة البطولة، خاصة أن أولمبياد طوكيو شهدت عدم قدرة معظم المنتخبات على ضم النجوم الكبار.

من جانبه، حرص أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، على التحدث مع اللاعبين، عقب الخسارة 0-1 من البرازيل، وتوديع الأولمبياد من ربع النهائي.وقال حجازي للاعبي الفراعنة «لا تخسروا بعضكم البعض بسبب نتيجة مباراة، نحن أصدقاء حتى نهاية العمر».وأضاف «أتشرف بالتواجد معكم، أشكر شوقي غريب أنه منحني هذه الفرصة، أشكر اللاعبين لأنهم ساعدوا الكبار خلال الشهر الذي قضيناه مع الفريق».

وتابع حجازي «كنا نتمنى المساعدة أكثر من ذلك، نعتذر عن أي تقصير، وفخور بالتواجد معكم».في سياق متصل، أكد حجازي عبر تصريحات متلفزة لأون تايم سبورتس، أن العامل البدني أثر على الأداء أمام السامبا.وأوضح «حاولنا تخطي عقبة البرازيل، ولكن اللقاء كان في غاية الصعوبة، لعبنا 4 مباريات في غضون 8 أيام».وأضاف «تأثرنا بسبب الهزيمة، طموحنا كان الحصول على ميدالية، الجيل الحالي يتمتع بروح عالية، وسيكون نواة جيدة للمنتتخب الأول».وأردف «قررت منح رمضان صبحي، شارة القيادة، بعدما بذل جهدًا كبيرًا على مدار 3 سنوات ونصف مع هذا المنتخب».وأتم «أشكر شوقي غريب بعد ظهوري في الأولمبياد للمرة الثانية، وأطالب الجماهير بدعم ومساندة الجيل الحالي».ودخل عمار حمدي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، في نوبة بكاء، بعد اللقاء.

‏وانتقد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق للزمالك، أداء المنتخب الأولمبي المصري خلال هزيمته أمام البرازيل (1-0)، وقال ميدو، عبر حسابه على «تويتر»: «بصراحة إحنا وحشين أوي، وفي لاعيبة إمكانياتها قليلة جدا، والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده!! مش مشكلة أطلع 1-0 قدام البرازيل».

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد لمواجهة السامبا، بعد الحصول على وصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني المتصدر بـ5 نقاط، عقب التعادل مع لاروخا والهزيمة أمام الأرجنتين والفوز على أستراليا.وهذا بينما تصدرت البرازيل، حاملة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مجموعتها بـ7 نقاط، بعد الفوز على ألمانيا والسعودية والتعادل مع كوت ديفوار.

وفي مباراة ثانية، صعد منتخب إسبانيا الأولمبي إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عقب تغلبه على نظيره منتخب كوت ديفوار 5-2 في إطار الدور ربع النهائي.وافتتح ايريك بايلي التسجيل للمنتخب الإيفواري بهدف أحرزه في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل داني أولمو في الدقيقة 30.

وأهدر المنتخب الإيفواري فرصة حقيقية للتأهل إلى نصف النهائي عندما سجل ماكس آلان جاردل الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، قبل أن يتعادل رفائيل مير فيسينتي في الدقيقة 90+3 لتصل المباراة إلى الوقت الإضافي.

وسيطر لاروخا الأولمبي تماما على الشوطين الإضافيين إذ سجل ميكيل اويارزابال الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 98، قبل أن يعود نجم اللقاء رفائيل مير ويسجل هدفين في الدقيقتين 117 و102 + 1.