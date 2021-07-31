“الصباح الجديد” تتلقى برقيات التعازي برئيس التحرير الراحل إسماعيل زاير

بغداد – الصباح الجديد:

تلقت الصباح الجديد، منذ الساعة الأولى لرحيل رئيس تحريرها، الكاتب الكبير إسماعيل زاير، في الساعة الأولى من الخميس الماضي، عشرات العديد من برقيات التعزية، فيما لم يتوقف رنين الهاتف الذي لجأ اليه محبو زاير، تارة للاستفسار عن صحة خبر وفاته من عدمها، وتارة للتعبير عن الحزن الكبير الذي الم بقلوب مريدي إسماعيل زاير، واسفهم لفقده، فلقد عرفت عنه رحمه الله، رعايته لمئات الأقلام، عبر مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود، تتلمذ خلالها كثيرون علي يديه، ونهلوا من منهله الطيب رؤاه في قضايا الدفاع عن الوطن والمهنة وتجربته التي عاصر خلالها تحولات سياسية واقتصادية شتى، ليسبحوا فيما بعد في فضاء الصحافة، حاملين مشاعل الفكر المستنير.

كل الهواتف التي تلقتها اسرة الصباح الجديد والبرقيات التي وصلت اليها، اكدت خسارة البلاد والاوساط الإعلامية والصحفية قلما تنويريا قل نظيره، ومدافعا كبيرا عن حرية التعبير، واستقلال الكلمة وتحرر المجتمع.

رئيس الجمهورية

ارسل رئيس جمهورية العراق السيد برهم صالح برقية تعزية ونشرها على حسابة الشخصي “التويتر”، معزيا بها الوسط الصحفي بوفاة احد رموز الصحافة العراقية وجاء في نص البرقية.

تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الإعلامي والصحفي إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد.

وفي الوقت الذي نعزي الاوساط الاعلامية والصحفية واسرة الفقيد بهذا المصاب المؤلم، فأننا نتذكر دورالمرحوم في اغناء المسيرة الصحفية والإعلامية من خلال ترؤسه تحرير عدد من الصحف.

واختتم رئيس الجمهورية برقية التعزية رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته والهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني

قال رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان بارزاني في برقية “ببالغ الاسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الصحفي القدير الأستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة” الصباح الجديد، اعزي اسرة الفقيد وذويه والوسط الصحفي العراقي بهذا المصاب رحم الله المرحوم واسكنه فسيح جناته والهم اسرته وأصدقائه الصبر والسلوان”.

رئيس تيار الحكمة

السيد عمار الحكيم

السيد عمار الحكيم نعى الفقيد المرحوم في تغريده على تويتر .

نشارك الاسرة الصحفية والإعلامية في العراق الحزن برحيل أحد رواد الصحافة العراقية رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد الفقيد الأستاذ إسماعيل زاير، وبهذا المصاب الجلل نبتهل الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرته وزملاءه وذويه الصبر والسلوان.

وزير الثقافة السياحة والآثار الدكتور حسن ناظم

كما نعى وزير الثقافة السياحة والآثار الدكتور حسن ناظم الأوساط الأكاديمية والثقافية والصحفية والفنية رحيل عددٍ من المبدعين العراقيين، من بينهم رحيل الإعلامي إسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة (الصباح الجديد) داعياً الله سبحانه أن يتغمده برحمته.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الواء يحيي رسول

وكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيي رسول ” أعزى الاسرة الصحفية بوفاة الصحفي رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد الأستاذ إسماعيل زاير، نسأل الله عز وجل ان يتغمدة بواسع رحمته وان يلهم اهلة وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا ليه راجعون”.

عبد اللطيف جمال رشيد مستشار رئيس الجمهورية الاسبق وزير الموارد المائية

كما نعى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مستشار رئيس الجمهورية الاسبق وزير الموارد المائية الأسبق الفقيد إسماعيل زاير

بسم الله الرحمن الرحيم

“إن وعد الله حق”

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الصديق والكاتب والاعلامي السيد اسماعيل زاير. إن فقدان العزيز اسماعيل زاير هو خسارة شخصية وكذلك خسارة كبيرة للإعلام في العراق. اتقدم بعظيم المواساة لأسرة الفقيد واصدقائه وزملائه راجيا من العلي القدير ان يمن عليهم بالصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مستشار رئيس الجمهورية الاسبق وزير الموارد المائية الأسبق

سفير دولة فلسطين

وعزت السفارة الفلسطينية في بغداد اسرة صحيفة الصباح الجديد بفقيدها الاستاذ المرحوم “اسماعيل زاير”.

وجاء في نص التعزية: “بمزيد من الحزن والاسى تلقينا صباح يوم الخميس نبأ وفاة الصديق المناضل اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفتكم الغراء (الصباح الجديد ).

نستذكر في هذا اليوم الحزين دور ومساهمته الفقيد الكبير في صفوف الثورة الفلسطينية ومشاركته نضال الشعب الفلسطيني لاسترداد ارضه وبناء دولته ، ومساهمته الكثيرة في النضال الانساني من اجل الحرية ورفع الظلم عن الشعوب المضطهدة والمحتلة .

وبمزيد من الحزن والاسى نتقدم من اسرة الصباح الجديد زعائلة المرحوم والصحافة العراقية باحر التعازي القلبية مبتهلين للمولى عز وجل ان يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويعوضكم ويعوض العراق الشقيق خيرا .سفير دولة فلسطين احمد عقل .

مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية الواء سعد معن

وكتب مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية الواء سعد معن ، نتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لنقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الإعلامية لوفاة المغفور له الأستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد ونسأل الله تعالى ان يتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا ليه راجعون.

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين هادي جلو مرعي

وتقدم رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين هادي جلو مرعي، ببرقية تعزية لأسرة الفقيد جاء فيها ، رحيل الصحفي القدير إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض الذي لم يمهله طويلاً .

هيئة الاتصالات والاعلام

وعزت هيئة الاتصالات والاعلام باحر التعازي والمواساة الأسرة الصحفية بوفاة الصحفي البارز إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد الذي كان له دور بارز في إرساء قيم العمل المهني والاسهام بوضع مواثيق الشرف المهني .

مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني

وعزى مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني يتقدم مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني الى الاسرة الصحفية في العراق وذويه واعضاء هيئة تحرير جريدة الصباح الجديد، باحر التعازي برحيل الصحفي القدير اسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد.

لقد كان الراحل بيشمركه شجاعا وصديقا للاتحاد الوطني وشعب كردستان بوصفه معارضاً ديمقراطيا عراقيا للنظام الدكتاتوري السابق، لذا فان رحيله المفاجئ يعد خسارة كبيرة للصحافة العراقية، والحراك الديمقراطي، لانه كان من الصحفيين المهنيين المخلصين لعملهم، وكانت له اسهامات كبيرة في عالم الصحافة العراقية، وكان احد ابرز مؤسسي شبكة الاعلام العراقي بعد اسقاط نظام البعث المقبور عام 2003.

ختاماً تقبلو منها خالص التعازي برحيل الفقيد اسماعيل زاير، مبتهلين الى البارئ ان يتغدمه برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا واياكم الصبر والسلوان على هذا المصاب.

كما نعت العديد من الهيئات والوكالات والصحف والقنوات الأستاذ إسماعيل زاير رحمه الله.

ولد الراحل إسماعيل زاير عام 17 كانون الثاني ١٩٤٧واكمل دراسته الاعدادية في بغداد الرصافة الجعفرية ثم الدراسة بمعهد الفنون الجميلة بغداد ١٩٧٣-١٩٧٨،سافر خارج العراق ١٩٧٨،اكمل دراسته بجامعة بروكسيل في السياسة الدولية ، تميز الصحفي الراحل بالاتزان والتوازن والحنكة الصحفية والكتابة ،وشارك بكثير بالمؤتمرات العالمية والاقليمية ، عاد للعراق بعد سقوط النظام ٢٠٠٣ واسس جريدة الصباح الرسمية /شبكة الاعلام العراقي مؤسسها وصاحب الامتياز وهي اول الصحف العراقية بعد سقوط النظام ، بعدها أسس جريدة الصباح الجديد عام ٢٠٠٤ وترأس مجلس ادارتها و رئاسة التحرير ، وشارك في تأسيس العديد من الصحف الملحية ، كمل شغل رئيس تحرير لعدد من الصحف ،وله كتابات ومقالات وتأليف كتاب تأسيس المشاريع الاعلامية الحديثة ٢٠٠٩ ، كانت امنيته ان يصبح العراق اكثر ازدهارًا وبناء دولته الحديثة ،انتقل الى رحمه الله بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩..