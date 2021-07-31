إيرادات العراق من الصادرات النفطية تقفز 62 % في النصف الأول لعام 2021

بعد امتصاص صدمات الموجات المتتالية لجائحة كورونا

الصباح الجديد ـ متابعة:

حقق العراق ارتفاعا في إيرادات الصادرات النفطية خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الكميات المصدرة من الخام، وبدعم من التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط العالمية؛ بعد امتصاص صدمات الموجات المتتالية لجائحة كورونا وتحسن النشاط الاقتصادي.

وارتفعت إيرادات صادرات النفط العراقي، وفقا لإحصائية أعدها موقع “مباشر” تستند لبيانات رسمية من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بنسبة 61.95% خلال النصف الأول من عام 2021، وبزيادة قيمتها 12.69 مليار دولار مقارنة مع إيرادات الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات النفط الخام العراقي 33.18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 20.49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وارتفعت الصادرات خلال شهر نيسان بأعلى وتيرة في النصف الأول من عام 2021 بزيادة بلغت 267.5% على أساس سنوي، وبما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار.

وسجل شهر حزيران أعلى مستوى للصادرات خلال النصف الأول من العام 2021 بواقع 6.14 مليار دولار، محققا زيادة سنوية بنسبة 113.95%.

انخفاض الكميات المصدرة بأكثر من 65 مليون برميل

وارتفعت إيرادات العراق من صادرات النفط بالنصف الأول من عام 2021 على الرغم من انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 10.96% خلال تلك الفترة، وبتراجع يعادل 65.01 مليون برميلا.

وبلغ إجمالي كميات الخام التي صدرها العراق 528.16 مليون برميلا، مقابل 593.17 مليون برميلا في النصف الأول من عام 2020.

وتراجعت الصادرات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، ولكنها ارتفعت خلال حزيران على أساس سنوي بنحو 2.7% إلى أكثر من 86.76 مليون برميلا.

وانخفضت الصادرات بأعلى وتيرة خلال شهر شباط بنسبة 15.7% على أساس سنوي، مسجلا أقل مستوى للصادرات خلال النصف الأول من العام 2021 بواقع 82.88 مليون برميلا. ارتفاع متوسط سعر البرميل 81.5% ودعم نمو إيرادات صادرات النفط العراقي بالنصف الأول من العام 2021؛ ارتفاع متوسط سعر بيع برميل النفط بنسبة 81.5% خلال تلك الفترة على أساس سنوي.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 62.81 دولارا، مقارنة مع 34.61 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت انخفاضا حادا لسعر الذهب الأسود متأثرا بجائحة كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العالمي فضلا عن حرب الأسعار بين المنتجين بسبب الإنتاج قبل التوصل لسياسة لدعم استقرار وتوازن الأسواق أدت لرفع سعر البرميل.

وهبط سعر برميل النفط في العام الماضي إلى مستوى 14.64 دولارا للبرميل خلال شهر نيسان بالتزامن مع تفشي الموجة الأولى لجائحة كورونا، علما بأن السعر في الشهر ذاته من العام الجاري بلغ 62.78 دولارا للبرميل ليرتفع بنسبة 328.85%.

وبلغت الأسعار ذروتها في النصف الأول من عام 2021 خلال شهر حزيران؛ بارتفاع سعر البرميل إلى 70.80 دولارا، مسجلا زيادة 108.3% عن قيمته في الشهر المماثل من العام الماضي.