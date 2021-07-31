اطلاق برنامج التدريب الداخلي لـ50 طالبا متدربًا لتوفير المعرفة الأساسية والخبرة للمتدربين

شركة غاز البصرة بالتعاون مع رئاسة الجامعة

البصرة ـ سعدي السند:

أطلقت شركة غاز البصرة بالتعاون مع جامعة البصرة برنامج التدريب الداخلي، وهو من المبادرات الرئيسية التي تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الطرفين وهذه خطوة أخرى لتعزيز القدرات المحلية ودعم الطلاب.

نحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا

وفي تصريح لرئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي قال : من دواعي سرورنا أن نتواصل اليوم مع الشركاء في شركة غاز البصرة لمتابعة ما تم قطفه من ثمار اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين الطرفين ونحن في جامعة البصرة نحرص على تطوير ودعم طلبتنا وخريجينا بكافة السبل المتاحة، ومنها توفير التدريب الميداني الملائم بما يتفق مع تطلعات شركة غاز البصرة، لذا كان لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لدى الطرفين و ستفتح شركة غاز البصرة أبوابها لـ 50 متدربًا من جامعة البصرة، على دفعتين تتكون كل منهما من 25 متدربًا.

أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة

اما مالكولم مايس المدير العام لشركة غاز البصرة فقد قال : يسعدني جدًا أن أرى هذا البرنامج يؤتي ثماره فقد أقمنا شراكة جيدة مع الجامعة من خلال تعاوننا المشترك الذي وقعناه في وقت سابق من هذا العام، ومن خلال هذا التعاون والالتزام سوف نستمر في الوفاء بوعودنا و لا يمكن تشكيل مستقبل العراق إلا من خلال المواهب العراقية ذات الكفاءات العالية و هدفنا في شركة غاز البصرة هو رعاية هذه المواهب والاحتفاظ بها داخل الدولة من خلال تقديم برنامج تدريب عالي الجودة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لثلاثين خريجا من الأوائل في جامعة البصرة كل عام

فخورون بتقديم الدعم للاستثمار المجتمعي

وأضاف مالكوم مايس: نحن هنا اليوم مع 50 شابًا وشابة من نخبة الطلاب في جامعة البصرة، تم اختيارهم للتسجيل في البرنامج بعد تقييم مدروس و شركة غاز البصرة هي شركة عراقية ونحن فخورون بتقديم الدعم من خلال استراتيجيتنا للاستثمار المجتمعي لصالح المجتمعات المحلية والطلاب و إن توفير الطاقة في جنوب العراق هو أحد أهدافنا الرئيسية، ليس من خلال زيادة إنتاج الغاز فقط، ولكن أيضًا من خلال المساعدة في بناء المواهب وتمكينها لتكون جزءًا من قطاع النفط والغاز المستقبلي في العراق.

سيوفر هذا التدريب المعرفة الأساسية والخبرة اللازمة

وأوضح : سيبدأ البرنامج في شهر آب/أغسطس من هذا العام لتسجيل الدفعة الأولى، وستحذو الدفعة الثانية حذوها في أيلول/ سبتمبر و سيستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع مكثفة لبرنامج التدريب الذي سيكون مركّزا وسيتم تنفيذه من خلال تخصص محدد ومشروع ذي صلة و سيوفر هذا التدريب المعرفة الأساسية والخبرة اللازمة للمتدربين لبدء حياتهم المهنية و يعد برنامج التدريب هذا من المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل شركة غاز البصرة وجامعة البصرة في إطار التعاون المشترك بينهما وينوي الطرفان تقديمها في الفترة المقبلة.

شركة غاز البصرة تضع حجر الأساس لمدرسة الراحة

واحتفلت شركة غاز البصرة بوضع حجر الأساس لمدرسة الراحة الابتدائية بحضور مدير عام الشركة السيد مالكولم مايس وبحضور مدير تربية الزبير حسن حاجم والمهندس عباس ماهر قائممقام الزبير، ويعد هذا إنجازا مهما وتقدمًا في مشاريع رفع التجاوزات التي تتعامل معها شركة غاز البصرة على مدار السنوات الماضية لإبعاد المواطنين عن خطوط الأنابيب ومخاطرها..

وتعد التجاوزات من أبرز التحديات التي تعالجها شركة غاز البصرة من خلال استراتيجية الشركة للأداء المجتمعي والتنمية المستدامة فقد اجرت الشركة خلال السنوات الماضية تقييمًا شاملاً لمسارات خطوط الأنابيب الموروثة، واكتشفت الدراسة أن مدرسة الراحة، وهي مدرسة ابتدائية حكومية تضم ما يقرب من 200 طالبا، كانت قريبة جدًا من خطوط الأنابيب التشغيلية للشركة بحيث لا يمكن اعتبارها آمنة كذلك الأمر مع مدرستي الفرقان والشهيد وجدي وقامت على الفور بتشييد أبنية موقتة لحين تنفيذ الأبنية الدائمية وها هي شركة غاز البصرة اليوم تضع حجر الأساس لمدرسة الراحة الدائمية إيفاء بوعودها للمجتمع المحيط بأعمالها ولتحقيق موقع وبيئة آمنة للحفاظ على حياة التلاميذ والكوادر التدريسية.

من الجدير بالذكر أن المدرسة سيتم تنفيذها على أعلى المستويات والمعايير التي تعمل بها شركة غاز البصرة

تجهيز مستشفى المدينة العام باسطوانات الأوكسجين

في إطار مبادرتها قامت شركة غاز البصرة بتوفير اسطوانات الأوكسجين لمستشفى المْدَيْنَة العام للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لمصابي جائحة كورونا.

ومنذ مطلع العام الماضي تساهم شركة غاز البصرة بشكل متواصل في تقديم المستلزمات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الصحية والخدمية في إطار مبادرتها المذكورة أعلاه للحد من انتشار جائحة كورونا، وتقديم الخدمات لأهالي البصرة الكرام.