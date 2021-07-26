منتخبنا الوطني يلعب على ارض محايدة والأولمبي يبدأ غدا تدريبياته بقيادة سكوب

اليوم.. إقامة ست مباريات في إستئناف الجولة الأخيرة لممتاز الكرة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رئيس الاتحاد العراقي السابق عبد الخالق مسعود بأن قرار الاتحاد الدولي على العراق باللعب خارج ملعبه ما زال سارياً ولم يستجد شيء في الموضوع.. وقال مسعود «استغرب الأنباء والنقاشات والتأكيد بان منتخبنا سيخوض مبارياته في ملعب البصرة في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم»، مبيناً أنه «لا يوجد أي جديد صدر من الاتحاد الدولي لحد هذه اللحظة».

واوضح «اننا عندما كنا ندير اتحاد الكرة العراقي، كان الاتحاد الدولي قد قرر أن تكون مباريات العراق في تصفيات كأس العالم في أرض مفترضة وقد اخترنا حينها ملعب الاردن و خضنا مباراتين أمام ايران والبحرين ولم يطرأ أي مستجد على الموضوع لحد الان».

واضاف ان «القرار قد صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يصدر من الاتحاد الآسيوي»، مبدياً استغرابه بشأن مطالبة البعض من الاتحاد الآسيوي اصدار قرار للعب على الملاعب العراقية والذين مازالوا ينتظرون برغم أن الاتحاد الدولي سبق وان ابلغنا اللعب خارج أرضنا وحسم الأمر».

وأكد مسعود؛ ان «من حق العراق اللعب على أرضه اسوة بالدول الاخوى كونه يمتلك الملاعب الراقية والوضع الامني في البلد مستتب والدليل استضافتنا لعدة دول على ملعب البصرة، وهذا خير دليل على ان العراق قادر على اقامة أي بطولة أو مباراة مهما كان حجمها، لكن للاسف هذا لم يحدث برغم كل محاولاتنا السابقة والحالية».

من جانب اخر، وصلَ، صباح أمس، إلى العاصمة بغداد، مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم التشيكي (ميروسلاف سوكوب) وملاكه التدريبي المساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع أولمبينا تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وسيدخلُ منتخبنا الاولمبي معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء غدٍ الثلاثاء، بقائمة أولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز. ويتألف الملاك التدريبي لمنتخبنا الاولمبي من التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى).

من جانب اخر، تستأنف اليوم الاثنين مباريات الجولة الأخيرة لدوري الكرة الممتاز باقامة 6 مباريات ففي ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف ستجرى مباراة تتويج فريق القوة الجوية باللقب عندما يلاقي فريق الحدود، للجوية 80 نقطة في الصدارة والحدود الهابط رسميا إلى دوري الدرجة الاولى يملك 31 بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير.

ويلعب الكهرباء امام الطلبة في ملعب التاجي في الساعة 5 مساء، الأول يملك 41 نقطة بالمركز الرابع عشر وللثاني 36 نقطة بالمركز السابع عشر، ويتواجه السماوة والديوانية في ملعب الأول، لأهل الدار 26 نقطة بالمركز الاخير في الترتيب وودع الاضواء قبل عدة جولات، في حين للثاني 38 نقطة بالمركز السادس عشر، ويضيف ملعب الصناعة مباراة الصناعات الكهربائية والشرطة في التوقيت ذاته، للصناعات 36 نقطة بالمركز الثامن عشر، وللشرطة 71 نقطة بالمركز الرابع.. في حين يلعب اربيل والزوراء في ملعب فرانسوا حريري، المضيف بالمركز 12 وله 44 نقطة، والضيف ثاني اللائحة وله 72 نقطة.. ويشهد ملعب النجف الدولي مباراة النجف والقاسم، للأول 71 نقطة بالمركز الثالث، وللثاني 41 نقطة بالمركز الخامس عشر.

جدير بالذكر ان السماوة والحدود ودعا دوري الاضواء رسميا، في حين سيلعب الفريق صاحب المركز الثامن عشر مباراة فاصلة امام فريق سامراء يوم الجمعة المقبل في الساعة السادسة مساء بملعب الشعب الدولي والفائز سيلتحق بدوري الاضواء للموسم الجديد.