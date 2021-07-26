كتاب جديد للباحث الناقد والفنان عقيل ابراهيم العطية

“صفحات من كتاب المسرح العراقي”

سمير خليل

صدر للباحث والناقد والفنان عقيل ابراهيم العطية كتاب (صفحات من كتاب المسرحي العراقي)، الكتاب الذي جاء ب(32) عنوانا في (250) صفحة، ضم موضوعات تدور في فلك المسرح العراقي مختارة مما نشر الكاتب خلال العقود الماضية والتي تعنى بجمع الفعاليات المسرحية في شتى تلاوينها وبشقيها النظري، تأليفا ونقدا وبحثا، والعملي، تمثيل واخراجا وما يتبعهما من نشاطات وفنون سائدة ذات صلة تخدمها كالاضاءة والديكور والمكياج.

الكتاب مجموعة مقالات مستقلة كتبت في اوقات متعددة آثر الكاتب جمعها لتكون صورة من صور مسرحنا العراقي ويأمل ان تكون نافعة لجمهرة القراء، وفيها آراء وملاحظات قد لاتعجب البعض وهذه مسألة طبيعية لان ارضاء الناس جميعهم غاية لا تدرك.

يقول العطية في مقدمة كتابه:هذا الكتاب سجل مبدعي المسرح العراقي وموسوعة اشتغالاتهم التي تنمو وتكبر مع كل عمل ونشاط مسرحي عملي ونظري، كتابي هذا مجموعة مقالات مستقلة كتبت في اوقات مختلفة لكن بعضها قد يتصل ببعض”.