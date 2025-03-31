على حدائق نخيل عراقي.. ” شغف” المعرض التشكيلي الـ 25 لتجمع روافد للفن ألمعاصر

بعداد – سمير خليل

في أمسية رمضانية جميلة، شهدت منظمة نخيل عراقي الثقافية افتتاح المعرض التشكيلي الـ 25 لتجمع روافد للفن المعاصر والذي حمل عنوان ” شغف “. وضمّ المعرض الذي افتتحه رئيس المنظمة الدكتور مجاهد أبو الهيل مجموعة من الأعمال التشكيلية التي تُحاكي المذاهب الفلسفية الفنية، وبمشاركة 47 فنانا وفنانة من مختلف محافظات العراق.

فنانة الكاريكاتير آلاء الشمري عن مشاركتها قالت:

هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمعرض روافد، وأنا أمتلك مشاركات في معارض أخرى، كل لوحاتي تتضمن لمسات الكاريكاتير من ناحية التخطيط والألوان، لأنني أحب أن أحدد لوحتي. ولأن الكاريكاتير يحب التحديد، دائما ما أعرض لوحات كاريكاتير في المعارض التي أشارك بها ولكن هذه المرة شاركت بأعمال تشكيلية، أنا أدعى لمعارض خاصة بالكاريكاتير، تلقيت دعوة للمشاركة في معرض عن فلسطين للسنة الثانية على التوالي ولم يحدد مكان وزمان المعرض لحد الآن، ولدي تواصل دولي وعربي عن طريق “الفيسبوك”.

أما الفنانة التشكيلية أميرة البدران فقالت:

لوحتي عن الطبيعة، لكنني دائما ما أربط شيئا شخصيا بأعمالي، أنا أشارك مع كل الروابط والتجمعات، وكذلك في معارض وزارة الثقافة، نحن نرحب بأي مكان يحتضن الفنان وأعماله، وهذه الروابط والتجمعات هي متنفس، بصراحة الوزارة أحيانا تكون لديها إخفاقات تجاه الفنان، الذي لا نمتلك أي دعم له، هم مشكورون عن أي دعم يقدموه، لكننا بحاجة لوقفة تليق بنا كتشكيليين ورسامين. نحن نحاول إعطاء الفن بصمة جيدة لأنه يمثل التشكيل العراقي، ولكن أين الوزارة من التشكيل؟ يمكن أن ترعى جميع الفنون ولكن كتشكيلي، ورسام يملك دورا في حياة الإنسان وحياة المجتمع، ولا يقل أهمية عن الشعر والمسرح، نحن نشكر جميع الروابط الفنية التي تدعمنا”. !!!

طبيبة الأسنان دعاء علي الياسري المحبة للفن وتتمنى أن تدرسه أكاديميا أوضحت:

أشارك اليوم بلوحة كلاسيكية أسميتها ” out door” ، منذ صغري وبعمر ثمان سنوات كنت أحب الرسم، كان الأمر مجرد هواية ثم حاولت أن أطورها، أحيانا أرسم من الخيال وأحيانا أرسم ” ستل لايف” ، صور واقعية، صور أشخاص ، وأحيانا أنفذ ما يردني من طلبات، أنا أميل للمدرسة الانطباعية ، وهي مدرسة كلاسيكية، لدي مشاركات سابقة في بازارات، التجمعات الفنية ظاهرة صحية فهي تتيح للفنانين اللقاء مع بعضهم، والاطلاع على أعمال الآخرين “.

المواظب على المشاركة في أغلب المعارض التشكيلية الفنان عقيل المهداوي قال: رغم أني أبيع لوحاتي، لكنني أحاول أن أجمع عددا من أعمالي لغرض إقامة معرض شخصي، هناك أقبال على لوحاتي وخاصة تلك التي أرسمها على القديفة السوداء، وهو فن صعب والعمل التجاري به قليل، لأنه عمل مباشر وبدون تحضير، وبنفس الوقت يجب حساب الخامة التي تعمل عليها واتجاه الفرشاة ، أنا متميز وعرفت بهذا الأسلوب وبنفس الوقت أرسم على الكونفاس العادي، كلما تعددت الروابط والتجمعات والمؤسسات الفنية فإن ذلك يصب في صالح الفنان وهي ظاهرة صحية تتيح لنا التعرف على بعضنا لأن كل منا له أسلوبه “.

آخر المتحدثين النحات عدي العنزي أضاف:

أنا نحات ورسام، لكنني أميل الى النحت رغم صعوبته، أشعر بروحي داخله، لدي معارض خاصة، أول معرض عندما كنت طالبا في معهد المعلمين في بغداد، ومعرض شخصي ثان، ثم معرض في أكاديمية الفنون الجميلة، ثم أخيرا المعرض الشخصي الرابع، أعمل على كل المدارس والأساليب أما المواد التي أعمل عليها فهي البورك والحجر والطين والخشب أو أحضر عجينة وأشتغل عليها، لدي جدارية كبيرة في تربية المدائن ببغداد”.