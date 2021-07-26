الاكل العاطفي يسبب السمنة

احلام يوسف

يعاني ملايين الاشخاص في العالم من السمنة، ومعاناتهم الاكبر انهم يجهلون كيفية التخلص منها واستعادة وزنهم الطبيعي.

بعض هؤلاء يتحدثون عن السمنة التي أصيبوا بها باستغراب اذ انهم يعيشون حياة متعبة فكيف لمثلهم ان تزيد اوزانهم؟ وقد تكون هذه مجرد محاولة لتبرير زيادة اوزانهم التي تصيبهم احيانا بالاحراج. فهل هناك اسباب لهذه الحالة؟ ولماذا لا يعاني كل الناس منها سيما وان البعض يمتنع عن اكل اي شيء عندما يكون في حالة قلق او توتر؟

نعم هنالك أسباب، ومن بينها حالة الاكل العاطفي التي تحدث عنها الطبيب النفسي حميد يونس وعن كيفية التخلص منها والشفاء.

يقول يونس: “التخلص من الاكل العاطفي (Emotional Eating) يكمن في اربع نقاط، فهؤلاء الاشخاص عندما يشعرون بالتوتر يتوجهون مباشرة الى البراد ليبحثوا عن اي طعام يمكن ان يفرغوا همهم او توترهم به، والنتيجة انها تزيدهم توترا”.

ويتابع: ” هناك استراتيجيات أربعة: أولاً: حدّد السبب الأصلي، فان كان يومك سيئا او لديك مشكلة مع احد سواء كان شريكا ام حبيبا ام صديقا فتلك عادة مشكلات قصيرة الامد، لكن القلق المزمن او الاكتئاب ما يتسبب بحالة الاكل العاطفي لذا فالبداية تكون بعلاج مشكلة القلق والاكتئاب وليس التوجه الى الطعام”.

واضاف: “على الشخص ان يسأل نفسه، لماذا آكل بهذه الطريقة؟ هل انا جائع؟ ويمكن ان تضع مقياس لمستوى الجوع من 1-5 فان كان بين 4-3 فهذا يعني انك بالفعل محتاج لاكل وجبة خفيفة، وان كان بين 2-1 فحاول ان تشرب عصيرا ولا بأس ان يكون عصير ليمون طبيعي”.

واكد دكتور يونس على الوجبات الخفيفة والمضرة مثل الشيبس او الكيك والحلويات لانها اطعمة تسبب الادمان وما ان يقل مستوى السكر بالدم حتى يشعر الشخص بالجوع والرغبة بالاكل مرة اخرى

النقطة الرابعة التي اشار اليها الدكتور يونس: “اختر طعاما يقلل من حدّة التوتر، الشاي مثلا يقلل من حدة المواقف العاطفية بسبب مضادات الاكسدة، ومادة الـ”ل- ثيانين” الي تقلل من مستويات التوتر. وأغلب انواع الشوكولاتة الداكنة والمكسرات والبقوليات والفواكه عموماً تقلل من التوتر، لكن أفضل الفواكه الكرز لأنه غني بالميلاتونين الذي يساعد على التحفيز للنوم.”