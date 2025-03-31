رمضانيات: لرمضان ثلاثة أضلاع

وداد إبراهيم

رمضان، شهر الخير والبركات، يمر على العالم الإسلامي كل عام، فتكون أيامه مختلفة عن باقي أيام السنة. ففيه ليلة القدر، حيث يجتمع الناس للصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، ليس فقط في لياليه المباركة، بل حتى في ساعات الفجر، وعند لحظة الإفطار، وخلال صلاة التراويح، حيث تتعالى الأصوات بالدعاء، راجيةً أن يحفظ الله البلاد، وينشر الأمن والسلام في ربوع العراق العظيم، من شماله إلى جنوبه

في هذا الشهر الفضيل، تجتمع العوائل، وتتصالح الأشقاء، وتقترب الأخوات من بعضهن حول مائدة الإفطار، في أجواء يسودها الود والتآخي. كما يذكر الغني الفقير، فيقتطع جزءًا من ماله ليقدمه إلى المحتاج قبل أن ينقضي الشهر، فهو شهر العطاء والمحبة والتسامح والألفة

والصيام في هذا الشهر هو صحة للجسد وللروح وخلال أيام رمضان، تتصاعد روائح الطعام الطازج قبل دقائق من موعد الإفطار، فيما يتذكر الجار جاره، فيرسل له طبقًا من الطعام، أو كمية من التمر والحلويات، تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي. وتؤمن بعض العوائل بأن كل عشرة أيام من رمضان تمثل ضلعًا منه، وها نحن الآن في الضلع الأخير من هذا الشهر الفضيل، نشعر بأنه مر سريعًا، لأن كل يوم فيه يجدد المحبة، ويعزز الألفة والتعاون والتسامح. إنه شهر الخير والعطاء، شهر القرآن.