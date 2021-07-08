هجمات الجهات المسلحة المستمرة تدفع العراق نحو المجهول

بعد تكرار الهجوم على مطار أربيل..

الصباح الجديد- متابعة:

حذرت جينين هينيس بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأم المتحدة إلى البلاد امس الأربعاء، من أن الهجمات المستمرة في العراق تدفع بالبلاد “نحو المجهول” بعد استهداف أربيل ليل أمس الأول الثلاثاء.

وقالت بلاسخارت على “تويتر” إن هذه الهجمات على أربيل تمثل “إهانة لسيادة القانون”، مشيرة إلى أن “مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول”.

وأضافت المبعوثة الأممية “قد يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا. يجب ألا تتعرض شرعية الدولة للتهديد من قبل جهات مسلحة”.

وفي وقت سابق، طالب محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الأربعاء الحكومة العراقية والتحالف الدولي بفتح تحقيق “جدي” بشأن الهجمات التي تتعرض لها المحافظة ومطارها الدولي.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي بعد هجوم أمس الاول الثلاثاء “المطار تعرض لهجوم إرهابي ولم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية”.

وأضاف “القوات الأمنية وأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شرعت بإجراء التحقيقات حول الهجوم”.

واعتبر المحافظ أن “ما تعرض له مطار أربيل الدولي عمل إرهابي بامتياز”.

واستهدف هجوم، ليل الثلاثاء-الأربعاء مطار أربيل في كردستان العراق، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان قوله إن الهجوم على المطار، الذي يقع على مقربة من القنصلية الأميركية في المدينة، تم بطائرة مسيرة مفخّخة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء كانت مصادرنا قد أفادت عن إجلاء الركاب من الطائرات في مطار أربيل وإطفاء الأنوار، بالإضافة لإغلاق المجال الجوي فوق المطار.

كما سُمع دوي صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية في أربيل. وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار أربيل لفترة وجيزة.

ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، بل أدّى فقط إلى “احتراق أعشاب”.

وأكد التحالف الدولي لمحاربة داعش “سقوط مسيرة بالقرب من قاعدة أربيل الجوية”، مشيراً لعدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

تجدر الإشارة الى انه سيق لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، ان ادانت منتصف نيسان الماضي، قصفا لمطار أربيل مشابها لقصف ليل امس الأول الثلاثاء، وحذرت من إن القصف الذي استهدف مقرا للتحالف الدولي في مطار أربيل شمالي العراق، يهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة.

وكانت أفادت داخلية الإقليم مساء الأربعاء الرابع عشر من نيسان في بيان، بأن هجوما بواسطة طائرة مسيرة تحمل مادة “تي ان تي” شديدة الانفجار استهدف مركزا للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، داخل المطار؛ ما تسبب بأضرار مادية بأحد الأبنية.

وقالت بلاسخارت في تغريدة نشرتها على موقعها في تويتر، إن “أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق”.

وأضافت “نحن ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وتوحيد لمنع المزيد من التصعيد”.