الكهرباء تعلن عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة الخطوط الإيرانية

تحقق 19600 ميكاواط من إنتاج الطاقة

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثلاثاء، عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة الخطوط الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة “، أن “وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس عادل كريم استقبل القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العراق موسى علي زاده لبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والوقود”.

وأضاف البيان أن “زاده بيّن أن إيران تسعى لمواصلة وتدعيم أواصر الصداقة بين الشعبين العراقي والايراني وعمق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بينهما”، لافتاً الى أن “إيران على استعداد لرفع معدلات ضخ الغاز وإعادة عمل الخطوط الإيرانية ، وإمكانية تشغيل خطوط ( عمارة – كرخة ) ليسهم في استقرار الڤولتيات في المحافظات الجنوبية”.

من جانبه أشاد “كريم على المبادرات الجدية التي تقدمها إيران لتعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين الصديقين”، مبيناً أن “الوزارة بحاجة الى ضخ الغاز لتلبية حاجات المحطات التوليدية، وأن الوزارة ماضية بالتزاماتها الحكومية لأجل العمل المشترك في قضايا الطاقة وهو من الستراتيجيات والمصالح الجوهرية للوزارة في الوقت الحاضر”.

وأوضح أن “خطوط وإبراج الطاقة تتعرض منذ فترة ليست بالقصيرة الى الهجمات التخريبية المتعمدة والمنظمة لأجل حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية وكان آخرها ما تعرضت له المنظومة الوطنية يوم الجمعة الماضي من توقف تام نتيجة انفصال خطوط نقل الطاقة الكهربائية ، ولكن الوزارة قبلت التحدي في إعادة الإعمار والتأهيل من خلال القيادة الميدانية لتعديل وزيادة ساعات التجهيز كي تبقى بمستوى الطموح وموضع ثقة المواطنين”.

وأعرب كريم عن “شكره لإيران حكومةً وشعباً لهذه الخطوة ولكل المبادرات التي من شأنها أن ترسم وضعاً أفضل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق والتي تحتاج الى الرؤى المتكاملة والنوايا الصادقة في العمل للوصول الى التلبية القصوى للمصالح المشتركة”.

وأعلنت وزارة الكهرباء، تحقيق ثاني أعلى إنتاج للكهرباء خلال هذه اللحظات ببلوغه 19600 ميكاواط.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء في بيان صحفي إن “كوادر وزارته نجحت في بلوغ رقم قياسي غير مسبوق من انتاج الطاقة خلال هذه الساعات، حيث تجاوز الانتاج 19600 ميكاواط”.

وأضاف أن “انتاج الطاقة وصل امس الثلاثاء (5 – 6 تموز 2021) إلى 19614 ميكاواط، وهو رقم لم يسبق تسجيله في الفترات السابقة”.

وتابع أن “الرقم الحالي، هو ثاني أعلى انتاج، بعد أن بلغنا في وقت سابق من الشهر الماضي أكثر من 20 ألف ميكاواط، قبل سلسلة الهجمات التي استهدفت أبراج الطاقة في عدة محافظات”.

وأوقفت إيران خطوط إمداد الكهرباء إلى العراق بشكل كامل، بالتزامن مع موجة الصيف القاسية، بحسب ما أفادت وكالة”«أسوشيتد برس”.

وذكرت الوكالة، في تقرير سابق ، أن إيران أوقفت إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، مما غذى المخاوف من اندلاع احتجاجات وسط حالة من عدم الاستقرار. وأضافت الوكالة في تقريرها إنّ “إيران التي تعاني من ضائقة مالية ضغطت على الحكومة العراقية للإفراج عن الديون المتأخرة، في ظل درجات الحرارة الحارقة، وقبل الانتخابات في البلاد”.