السلطات تستخدم القضاء لقمع الاصوات المطالبة بالإصلاح في الاقليم

نداء عاجل بتدارك مصير تسعة معتقلين آخرين سيعرضون على محكمة أربيل..

السليمانية – عباس اركوازي:

اصدر ذوو النشطاء والصحفيين المحكومين من منطقة بادينان بيانا عاجلاً طالبوا فيه كتل برلمان كردستان ومنظمات حقوق الانسان والقانونيين، ونشطاء المجتمع المدني الى تدارك اجراء محاكمة وجبة جديدة من النشطاء والصحفيين من قبل محكمة اربيل، بتهمة استهداف استقرار الاقليم و العمالة لامريكا وبريطانيا والكاظمي وبرهم صالح.

ونشر موقع مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين نداء استغاثة عاجل لذوي معتقلي بادينان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، طالبوا فيه بمساندتهم لمراقبة سير المحكمة التي قالوا بانها تمنع حضور محامي الدفاع، لمنع تكرار ما حصل من اصدار احكام جائرة بحق خمسة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني في شباط المنصرم.

وكان قرار محكمة التمييز في إقليم كردستان صادق في 28 من أبريل المنصرم، على أحكام ٍ بالسجن لمدة ست سنوات ضد خمسة صحفيين وناشطين، قد اثار موجة عارمة من الاستنكار والغضب على المستوى المحلي والدولي، حيث طالب المواطنون أضافة إلى منظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية بالإفراج الفوري عن المحكومين الخمسة وكافة سجناء الرأي في اربيل.

وفي أواسط شهر أيار من العام الحالي2021، قدم فريق الدفاع عن النشطاء والصحفيين الخمسة، (أياز كرم من مدينة دهوك، والمعلم والناشط المدني هريوان عيسى محمد من قضاء سميل، و الصحفي كوهدار زيباري من قضاء عقرة، والصحفي وناشط المجتمع المدني شيروان امين شيرواني من مدينة أربيل، والناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر برشكي)، مذكرة طعن إلى مجلس القضاء الأعلى لإقليم كردستان، طالب فيها بتصحيح قرار محكمة التمييز الآنف الذكر، الا ان الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كردستان، وهي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم التمييزي، رفضت مذكرة الطعن المقدمة من قبل فريق الدفاع وكذلك طلب التصحيح المقدم من قبل عضوة الادعاء العام، وذكرت في قرارها،”أن العقوبة المفروضة على كل واحد منهم بالسجن لمدة ست سنوات جاءت متناسبة مع جسامة الجريمة وخطورتها، وأن القرار التمييزي، لا يتضمن أي خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيح”.