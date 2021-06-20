ألمانيا تدك شباك البرتغال برباعية ورونالدو يدخل تاريخ اليورو برقم جديد

أحفاد بوشكاش يعرقلون فرنسا

العواصم ـ وكالات:

استعادت ألمانيا توازنها في منافسات اليورو، بالتغلب على البرتغال بنتيجة (4-2)، في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا، مساء أول أمس، في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وسجل رباعية ألمانيا كل من روبن دياز بالخطأ في مرماه (35) ورافائيل جوريرو بالخطأ في مرماه أيضًا (39) وكاي هافيرتز (51) وروبن جوسينس (60)، بينما سجل هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو (15) ودييجو جوتا (67) .. وبتلك النتيجة رفعت ألمانيا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد البرتغال عند 3 نقاط أيضًا، ولكن في المركز الثالث.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 19 لكريستيانو رونالدو في بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.. وأضافت الشبكة، أنه لا يوجد أي لاعب وصل لهذا الرصيد قبل كريستيانو رونالدو، سوى النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.

أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ اليورو يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).. ويعد هذا الهدف هو الثالث لكريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا في النسخة الحالية لكأس الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هدفين ضد المجر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن اللاعب الفائز بجائزة رجل مباراة ألمانيا والبرتغال، وحصد روبن جوسينس، لاعب ألمانيا، جائزة رجل المباراة، والتي حسمها المانشافت بنتيجة (4-2)، في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وساهم جوسينس صاحب الـ26 عاما، في الهدف الأول لألمانيا بعدما أرسل عرضية من الجانب الأيسر، أبعدها روبن دياز بالخطأ في مرماه.. وواصل جوسينس مساهماته التهديفية في الشوط الثاني بعدما أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تجاه كاي هافيرتز الذي أضاف الهدف الثالث لألمانيا.

ووقع روبن جوسينس على الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا بعدما ارتقى لعرضية من جوشوا كيميتش، مسددًا رأسية سكنت الشباك.وبحسب أرقام «سكواكا»، بلغت دقة تسديدات جوسينس 100%، ولمس الكرة 46 مرة من بينهم 6 لمسات في منطقة جزاء البرتغال، وسدد 3 كرات على المرمى، وخلق فرصتين للتسجيل.

سجل كاي هافيرتز، نجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده.. وأحرز هافيرتز، الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك البرتغال، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن كاي هافيرتز بات أصغر لاعب في تاريخ ألمانيا يسجل في كأس الأمم الأوروبية عن عمر (22 عامًا و8 أيام).

يذكر أن كاي هافيرتز قاد تشيلسي هذا الموسم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك مانشستر سيتي.

وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب فرنسا أمام نظيره المجري، بهدف لكل منهما، تقدم أتيلا فيولا للمجر في الدقيقة (45+2)، وتعادل أنطوان جريزمان للديوك في الدقيقة 66.وأضاف منتخب المجر أول نقطة لرصيده، مستفيدًا من مساندة جماهيرية قوية في مدرجات بوشكاش أرينا، ليحافظ على آماله في التأهل للدور الثاني.في حين رفع أبطال العالم رصيدهم إلى 4 نقاط، وفرطوا في فرصة حسم التأهل مبكرًا قبل صدام قوي في الجولة الأخيرة ضد البرتغال حامل اللقب.