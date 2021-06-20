الجوية يقهر السماوة ويعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز

اليوم.. منتخبنا الشبابي يفتتح شوطه في كأس العرب بلقاء جزر القمر

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق القوة الجوية فوزًا مهمًا على فريق السماوة، بهدفين من دون رد، مساء أول أمس، على ملعب السماوة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.. القوة الجوية فاجأ أهل الدار بضغط كبير على مرماهم، ورغم الفرص التي أتيحت له لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو القوة الجوية من فك دفاعات السماوة وتسجيل هدف السبق بواسطة اللاعب حمادي أحمد في الدقيقة (61).. وواصل الأزرق الجوي ضغطه ليحرز محمد علي عبود الهدف الثاني في الدقيقة (69)، لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بهدفين من دون رد.. ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 69 في صدارة الدوري الممتاز، في حين تجمد رصيد السماوة عند النقطة 24 في المركز التاسع عشر.

من جانب اخر، تقام اليـوم الاثـنـين خمس مباريات لحساب الجولة 32 من دوري الكرة الممتاز، فيلعب الـشـرطـة امــام النفط، وامـانـة بـغـداد والـقـاسـم، والمـيـنـاء وزاخــو، في حين يشد الــزوراء الـرحـال الـى محافظة الديوانية من اجـل ملاقاة اصحاب الـدار، ويستضيف الكهرباء نظيره النجف.

وتختتم الجولة الــ32 الاربعاء بمواجهتي السماوة ونفط البصرة، والجوية والكرخ في لقاء متجدد بين الصقور والكناري، بعد لقاء نصف نهائي مسابقة الكأس، الـذي اسفر عـن تأهل الازرق الـى المـبـاراة الختامية، وخروج الاصفر من بطولة قدم فيها أجمل العروض الكروية وبتشكيلة شـبـابـيـة نـافـسـت انــديــة مـحـلـيـة متخمة بالنجوم.

من جانب اخر، عقدت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية اجتماعاً «اون لاين» مع ممثل الاتحاد الدولي بشأن تطبيق تقنية الـ ( VAR ) العراق، بحضور ممثل الفيفا (كولهارم) مدير غربي آسيا لشؤون الفار، و(بارابوس) عضو لجنة المتابعة لشؤون الفار.. وقالَ رئيس لجنة الحكام، علاء عبد القادر: إن «الاجتماع كان مثمراً، واطلعنا من خلاله على متطلبات الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ(VAR) التي كانت من أهمها توفير الطواقم البشرية والتقنية والفنية المختصة، وتأمين التكاليف المالية لذلك، على أن ندرك عامل الوقت».وأضافَ، ان «متطلبات تطبيق تقنية (VAR) في العراق تحتاج الى توقيت أمده ما بين ثمانية الى تسعة شهور، وبالتالي ووفقا لهذا التوقيت فإن وجود الـ VAR في دورينا سيكون في منتصف أو أواخر الموسم المقبل».

وفي سياق متصل، أوضحَ رئيس لجنة الحكام: عقدنا اجتماعاً مع شركة (دارافتفش فار لايت) التي تعد واحدة من الشركات المعتمدة لدى ( الفيفا ) لتطبيق تقنية (VAR) الخفيف غير المكلف الثمن والذي يتراوح لكل ملعب، ولموسم كامل، بحدود( 30000-35000 ) ألف دولار.

إلى ذلك، يستهل منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم الاثنين شوطه في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بنسختها السابعة التي تضيفها جمهورية مصر العربية، بلقاء منتخب جزر القمر في الساعة 7 مساء لحساب المجموعة الثالثة التي تضم ايضا منتخبي لبنان والسنغال اللذان يلتقيان في الساعة 4 عصرا اليوم ايضا.

وأجرى لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للشباب، مسحة كورونا أول أمس، تحت إشراف اللجنة الطبية للبطولة.. وتنطلق البطولة في مصر خلال المدة بين 20 حزيران الجاري و6 تموز المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع الجزائر أمس، في الرابعة عصرا على ملعب استاد القاهرة الدولي بافتتاح البطولة.. وخضع جميع لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب لمسحة كورونا أول أمس، تحت إشراف اللجنة الطبية للبطولة.

وجاءت قرعة المجموعات، كالتالي: المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.. والمجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.. المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

والمجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.