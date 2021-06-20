خام البصرة الخفيف يتخطى 73 دولاراً للبرميل ويسجل أعلى سعر في “أوبك”

قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أميركا

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الصباح الجديد ـ متابعة:

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغلاقها .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.46 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00% .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.00 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 71.91 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.76 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.04 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.00 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إلى 73.51 دولاراً، وخام غرب تكساس الى 71.64 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.44% إلى 72.76 دولار للبرميل، ، لتواصل انخفاضا نسبته 1.8 بالمئة سجلته الخميس الماضي. ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. ونزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.27% إلى 70.85 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5 بالمئة أمس الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع. وصعد الدولار بقوة في جلستين منذ توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو السوق في السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة تكلفة النفط بالعملات الأخرى مما يقلص الطلب.

وتعززت المعنويات السلبية بفعل تصريحات لكبير مفاوضي إيران أمس الاول الخميس والذي قال إن المحادثات بين طهران وواشنطن بشان إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.

وقال محللو بنك “إيه إن زد” في مذكرة للعملاء: “تجدد المفاوضات يثير القلق من أن هذا ربما يؤدي لرفع العقوبات الأمريكية، مما يتمخض عن فيضان من النفط يضرب السوق على الرغم من هذا، فإن العوامل الأساسية تشير إلى أن السوق ما زالت تشهد حالة تقارب بين العرض والطلب

ٔعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت لاكثر من 300 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.892 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار141الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.751 ملايين برميل”.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 305 آلاف برميل يوميا مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,644 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 390 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 381 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 169 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 143 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 96 الف برميل يوميا.

وانخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود الدولار بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.