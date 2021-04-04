5 مليارات و700 مليون دولار إيرادات آذار النفطية

استثمار 1.15 مليار دولار لتطوير حقل مجنون النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط امس الأحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، وفيما اشارت الى تجاوز إيراداتها الـ 5 مليارات و700 مليون دولار، أوردت وكالة رويترز، عن مدير حقل مجنون النفطي ان البلاد، ضمنت موازنة العام الحالي، استثمار 1,15 مليار دولار لتطوير الحقل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الصباح الجديد “، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و (711) الف دولار .

وأشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 71) الفا و( 745 ) برميلا”.

وبينت الوزارة أن “معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليونين و(945) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329 ) دولاراً”.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط العراقي إن “العراق أقر ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد”، وفقا لـ”رويترز”.

وأوضح ضياء شاكر مدير حقل مجنون في مقابلة مع “رويترز” في الحقل النفطي الواقع جنوب البلاد قرب البصرة، أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يوميا من 130 ألف برميل يوميا حاليا خلال ثلاثة أعوام.

وأضاف أن “التركيز الذي يعقب التزام العراق بتقليص الإنتاج مع المنتجين الآخرين في “أوبك+” هو على زيادة إنتاج الخام الخفيف. وقال شاكر “الاستراتيجية التي اتبعناها هي زيادة الخام الخفيف من حقل مجنون، كون أسعاره أعلى من النفط الثقيل”.

وتابع أنه “في إطار خطة تعزيز الإنتاج، أكملت “شلمبرجير” المحدودة نصف أعمال حفر 40 بئرا نفطية بموجب عقد مُنح في 2018”، مضيفا أن “شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة ستبدأ حفر 40 بئرا في نيسان (أبريل)”. وأضاف أنه “ثمة حديث أيضا عن أن المسؤولين يستعدون لطرح مناقصات من أجل وحدة لضخ الماء لزيادة ضغط المكمن، والمساعدة على ضخ النفط إلى السطح”.

ويصدَّر معظم نفط العراق عبر مرافئ في الجنوب ويدر أكثر من 95 في المائة من إيرادات الدولة.

يذكر أن برلمان العراق وافق أمس الأول على ميزانية للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي “89.65 مليار دولار” في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إن “من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار “19.79 مليار دولار”.

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 في المائة من ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+” لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات أعوام الحرب والفساد المستشري.

من جانبها أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، امس الأحد، أن صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر آذار الفائت.