اليوم.. كلاسيكو بلا جمهور بين الزوراء والجوية

زاخو ينتظر قرار الانضباط قبل اللجوء لمحكمة كاس

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم الاربعاء بقية مباريات الجولة الثالثة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، الجوية المتصدر يقابل الزوراء الوصيف في الساعة الرابعة عصرا في ملعب الشعب الدولي، في مباراة كلاسيكو تجرى بلا حضور جماهيري اثر تعليمات لجنة الصلامة العليا بسبب تفشي فايروس كورونا المتحور، وتجرى مباراة الميناء والنجف في ملعب الفيحاء في الساعة 6 مساء، تسبقها في الساعة الرابعة عصرا مباراة نفط البصرة والكهرباء، وتقام في ملعب الكفل مباراة القاسم والشرطة في الساعة 2 ظهرا، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة الحدود والصناعات الكهربائية في ملعب التاجي، ويضيف الديوانية فريق اربيل في الساعة 2 ظهرا.

ويقف الجوية متصدرا للترتيب برصيد 47 نقطة، تلاه الزوراء وله 41 نقطة، ثم الشرطة بـ 40 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن النجف صاحب الترتيب الرابع. ونفط الوسط خامسا برصيد 35 نقطة.

من جانب اخر، أوضح المشرف على زاخو، طه زاخولي، أن ناديه ينتظر نتائج لجنة الانضباط، بعد الاعتراض المقدم ضد نظيره الشرطة، الذي خالف اللائحة.وقال زاخولي “إدارة زاخو قدمت اعتراضًا رسميًا بعد المخالفة التي ارتكبها الشرطة، بإجراء تبديلات على 4 فترات مختلفة“.

وأضاف “تنص لوائح المسابقات بأنه يحق لأي فريق، إجراء 5 تبديلات لكن بشرط أن تكون على 3 فترات، وبالتالي هذا الخرق يجب البت فيه“.ونوه “انتشرت أنباء عن عدم وجود فقرة في لوائح المسابقة، يندرج تحتها هذا البند، وهنا على الاتحاد أن يعتمد لوائح الفيفا في تقرير العقوبة وتجنب وجود اجتهادات شخصية“.وأشار “ننتظر قرار لجنة الانضباط، سنلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لاسترجاع حقنا إذا لم نحصل عليه، وقتها ستكون الشكوى ضد اللجنة التطبيعية لأنها لم تستند على اللوائح المعتمدة دوليًا“. يشار إلى أن الشرطة فاز 2-1 على زاخو، في مباراة شهدت إجراء التغييرات على 4 فترات متفاوتة.

وأرسلت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، تقرير مشرف مباراة الشرطة وزاخو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري الكرة الممتاز إلى لجنة الانضباط.وقال رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي في بيان رسمي نشره موقع الاتحاد: “إن تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة وزاخو التي أقيمت ضمن الجولة 22 في دوري الكرة الممتاز التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، قد تم إرساله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها“.

وأضافَ عوفي أن لجنة المسابقات، بدعمٍ من التطبيعية، تسعى جاهدة إلى إظهار المباريات بصورة تليق بسمعة الدوري والكرة العراقية، وتقليل السلبيات التي رافقت بعض المباريات، وتتطلع اللجنة لتعاون الأندية لإقامة المباريات بطريقة منظمة.

واختتمَ رئيس لجنة المسابقات حديثه بالقول: “اللجنة أرسلت تقرير مباراة الشرطة وزاخو إلى لجنة الانضباط من أجل البت في جميع الملابسات التي حصلت في المباراة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.يشار إلى أن مباراة الشرطة وزاخو شهدت الكثير من الأحداث منها انسحاب فريق زاخو اعتراضا على هدف الشرطة الثاني وعودته للمباراة ضمن المدة الزمنية المتاحة.