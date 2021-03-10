تايلور يقود مواجهة سان جيرمان وبرشلونة بدوري الابطال

تغريم لايبزيج بعد تغيير ملعب الإياب أمام ليفربول

العواصم ـ وكالات:

يُدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة (4-1) في ملعب كامب نو.وسيعاون تيلور، الدولي منذ عام 2013، من على الخطوط، كل من مواطنيه جاري بيسويك وآدم نان.

على جانب آخر، يُدير الفرنسي كليمو توربين، مواجهة ليفربول ولايبزيج.وسيعاون كليمو توربين، من على الخطوط، نيكولا دانوس وسيريل جرانجور من فرنسا أيضًا.

من جانبه، احتفل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، بذكرى استثنائية في مسيرته، قبل 3 أيام من اللقاء المرتقب مع برشلونة، المقرر اليوم في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.وكتب نيمار، عبر حسابه على “تويتر”: “قبل 12 عاما أدركت حلم الطفولة.. أعشق كرة القدم“.ونشر اللاعب البرازيلي صورة، تشير إلى مرور 12 عامًا على مباراته الأولى مع فريقه القديم، سانتوس، في 7 آذار 2009.ورحل نيمار عن سانتوس في صيف 2013، متوجها إلى برشلونة، حيث قضى 4 مواسم بين جدرانه، قبل انضمامه إلى بي إس جي مقابل 222 مليون يورو، عام 2017.ويأمل نجم سان جيرمان، أن يكون جاهزا لمواجهة فريقه السابق، حيث تعافى مؤخرا من إصابة عضلية، أبعدته عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

من جانب اخر، ذكر تقرير إخباري، أن لايبزيج سيدفع غرامة تفوق مليون يورو، بسبب تغيير ملعب مباراته أمام ليفربول، المقررة مساء اليوم الاربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ونظرا لقيود السفر المفروضة في ألمانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة الإياب التي كانت مقررة على ملعب ليفربول إلى العاصمة المجرية بودابست.

وبالتالي سيحصل ليفربول على تعويض من نادي لايبزج، يعادل 10% من رسوم الدخول، طبقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)..وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن رسوم الدخول لم تحدد بدقة من جانب اليويفا، ولكن نظرا لأنها كانت قد بلغت 25ر15 مليون يورو (10ر18 مليون دولار) في الموسم الماضي، يمكن افتراض أن لايبزج سيضطر لدفع 52ر1 مليون يورو على الأقل.

وسيجرى الاحتفاظ بقيمة المبلغ وتحويله إلى ليفربول عند دفع الجوائز المالية للبطولة.بالإضافة إلى ذلك، سيكون لايبزيج ملزما بدفع نصف تكاليف إقامة المباراة في بودابست.وأوضحت بيلد أن لايبزيج كان قد تحمل تكاليف إضافية قيمتها 300 ألف يورو في مباراة الذهاب، التي جرى نقلها أيضا إلى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر.وتشكل بريطانيا منطقة خطر فيما يتعلق بالنسخة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي حالة السفر إلى ليفربول كان سيتعين على لايبزيج الخضوع للحجر الصحي لدى عودته إلى ألمانيا.

تاريخياً، لم يلتقي فريق ليفربول بمنافسه لايبزيج من قبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون المرة الأولى.ولكن فريق ليفربول خاض العديد من المباريات أمام الفرق الألمانية في دوري الأبطال، حيث لعب أمامهم عشر مرات، منهم مرتين في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة الأوروبية أمام هوفنهايم، ونجح الريدز في الفوز بلقائي الذهاب والإياب وقتها.كما ذكرنا، ليفربول لعب 10 مباريات أمام الفرق الألمانية في دوري الأبطال، فاز في سبعة لقاءات، وتعادل في اثنين، وخسرة مرة فقط أمام باير ليفركوزين.

ليفربول لعب أمام “بايرن ميونخ، وباير ليفركوزين، وبوروسيا دورتموند، وهوفينهايم”، ونجح في التفوق عليهم، باستثناء موسم 2001 / 2002، عندما واجه ليفركوزين في ربع نهائي دوري الأبطال، ووقتها خسر لقاء الإياب بأربعة أهداف لهدفين، بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدفٍ نظيف.وكانت آخر مرة لعب فيها ليفربول أمام أحد الأندية الألمانية في موسم 2018 / 2019 أمام بايرن ميونخ في دور ثمن النهائي، ووقتها تفوق الريدز وتأهل ليتوج باللقب فيما بعد.