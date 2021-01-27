  • الأربعاء , 27 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الموت و العذراء

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Death and the Maiden

هادي ياسين

( الموت و العذراء ) هو في الأصل عنوان رباعية وترية ، تُعزف بثلاث آلات كمان و آلة تشللو واحدة . و هي المقطوعة الرابعة عشرة من وتريات وضعها الموسيقار النمساوي « فرانز شوبرت « ( 1797 ـ 1828 ) . و هذا العنوان إستعاره الكاتب التشيلي « آرييل دورفمان « لمسرحيةٍ تتناول فترة ما بعد حكم الدكتاتور التشيلي الجنرال « أوغستو بينوشيه « الذي أطاح بحكم الرئيس اليساري المنتخب « سلفادور أليندي « يوم الحادي عشر من سبتمبر / أيلول عام 1973 ، ليسود تشيلي طغيانٌ دكتاتوري على يد العسكر الذين حكموا البلادَ بالحديد و النار . و تتناول مسرحية ( العذراء و الموت ) مرحلة ما بعد هذه الحقبة و كشف المستور من عمليات التعذيب و الإغتصاب التي جرت على يد أزلام « بينوشيه « بحق معارضيه . هذه المسرحية صدرت عام 1991 باللغة الإسبانية ، و في العام ذاته عُرضت في المسرح الملكي في لندن . و في عام 1994 تحولت الى فيلم سينمائي على يد المخرج الفرنسي البولندي « رومان بولانسكي « الذي أسند أدوار البطولة الى الممثلين الثلاثة :
« سيغورني ويفر « في دور ( بولينا سكوبار )
« بن كنغسلي « في دور ( دكتور روبرتو ميراندا )
« ستيوارت ويلسون « في دور ( جيراردو سكوبار ) ـ زوج « بولينا «
و هؤلاء الثلاثة هم وحدهم الذين سيظهرون في الفيلم المقتبس من النص المكتوب للمسرح أصلاً . و لأن النص كذلك فأن أحداث الفيلم تدور في مكان واحد فقط هو بيت الزوجين « بولينا « و « جيراردو « الذي سيعوض عن خشبة المسرح . و كاتب سيناريو الفيلم هو نفسه كاتب النص المسرحي ، و ساعده في كتابة السيناريو « رافائيل يغليسياس « .
زمن الفيلم هو الفترة التي أعقبت حقبة الدكتاتور « بينوشيه « و الكاتب « آرييل دورفمان « نفسه كان شاهداً ، بل في قلب الحدث ـ قبل و بعد الإنقلاب ـ كونه كان المستشار الثقافي للرئيس المغدور « سلفادور أليندي « ضمن هيئة المستشارين الخاصين في قصر ( لامونيدا ) الرئاسي.
في مقابلة أجرتها معه مجلة The Progressive الأمريكية عام 1998، قال « دورفمان « : ( كان عليّ أن أكون في قصر لامونيدا في ذلك اليوم الفاجع . كانت هناك قائمة بأسماء الأشخاص الذين ينبغي تواجدهم في الأحداث أو الحالات الطارئة ، وكان اسمي واحداً من تلك الأسماء ، لكن أحداً لم يتصل بي ذلك اليوم ، و تركوني أستمتع بنومي ذلك الصباح . لم أفهم السبب مطلقاً . ولكن بعد ثلاث سنوات ، و عن طريق الصدفة ، قابلت الشخص الذي كان مسؤولاً عن تنظيم تلك القائمة آنذاك ، وإسمه « فرناندو فلوريس « ، و في ذلك اللقاء فقط عرفت سرّ بقائي حياً .
لقد أخبرني « فرناندو « أنه شطب إسمي من قائمة المناوبة تلك في ذلك الصباح ، و حين سألته عن السبب ، صمت قليلاً و غار عميقاً ، عميقاً ، كما لو أنه أراد إن يسترجع تلك اللحظات المرعبة ثانية . أخيراً ، تطلع نحوي قائلاً : حسناً .. كان لا بدّ أن يبقى أحدٌ ما حياً ، ليروي ما حدث ) . و قد روى « دورفمان « الكثير مما حدث ، و هذا النص المسرحي ، و بالتالي هذا الفيلم ، هو جزءٌ مما رواه .
في اللقطة الأولى من الفيلم تظهر فرقة موسيقية تعزف الرباعية الوترية ( الموت و العذراء ) لـ « شوبرت « حيث يحضر العرض الموسيقي كلٌ من « بولينا سكوبار « و زوجها « جيراردو « ، و تظهر « بولينا « مرعوبة و هي ممسكة بكف زوجها و تستمع بطريقة غير طبيعية الى إيقاع الرباعية ، ثم يقفز المشهد السينمائي الى موجة عاتية تضرب أخدوداً على شاطئ بحري منعزل ، حيث منزل الزوجين « سكوبار « . و تظهر على الشاشة عبارة ( في بلد ما في أمريكا اللاتينية .. بعد سقوط الدكتاتورية ) ، و على الرغم من أن البلد المقصود في الفيلم هو تشيلي ، إلا أن التعميم مقبول هنا ، ذلك أن جميع الدكتاتوريات في بلدان أمريكا اللاتينية متشابهة ، بعد الإرث اللاإنساني القاسي الذي تركته دكتاتورية الإستعمار الإسباني لهذه القارة منذ وصول المستكشف الإيطالي « كريستوفر كولومبوس « الى البحر الكاريبي عام 1492 و نزول الأسبان على شواطئه .
تُصوّرُ لنا كاميرا المصور الإيطالي « تونينو ديلي كولي « ( 1923 ـ 2005 ) مشهداً ـ من خلال النافدة ـ تظهر فيه « بولينا « و هي تعد العشاء لزوجها ، و في هذه الأثناء تستمعُ الى نشرة الأخبار من المذياع ، و التي تُشير إلى أن الرئيس الجديد قد أعلن عن تشكيل لجنة حول حقوق الإنسان التي إنتُهكت في البلاد ما بين عامي 1975 و 1980 خلال حقبة حكم العسكر . و يشير الخبر إلى إحتمال تولي « جيراردو سكوبار « رئاسة هذه اللجنة ، و هو ناشطٌ حقوقي ، و قد إجتمع ظهيرة ذلك اليوم لمدة نحو ساعة الى الرئيس للبحث في شأن هذه اللجنة ، و يذكر الخبر الإذاعي أن « سكوبار « وافق على قبول رئاسة اللجنة .
و هذا الخبر يحيل ذاكرتنا الى الأرجنتين التي سارت على خطى تشيلي لاحقاً . ففي الرابع و العشرين من شهر مارس / آذار 1976 ( أي في العام التالي لإنقلاب تشيلي ) قاد الجنرال « خورخي فيديلا « ( 1924 ـ 2013 ) إنقلاباً عسكرياً ضد حكم الرئيسة « إيزابيل بيرون « ، ليبدأ عهدٌ دمويٌ في الأرجنتين على غرار ما حصل في تشيلي ، و حتى هذه اللحظة مازالت مصائر أكثر من 30 ألف مواطن أرجنتيني مجهولة ، و بعد أن إنتهى عهد الطغمة العسكرية في الأرجنتين عام 1983 ، و وصل الرئيس المنتخب « راؤول الفونس « الى سدة الحكم أمر عام 1985 بتشكيل لجنة تقصي الحقائق عما جرى للمواطنين الأرجنتينيين على أيادي أزلام العسكر ، و أسند رئاسة اللجنة الى الكاتب الأرجنتيني « أرنستو ساباتو « الذي وصف نتائج التحقيقات ، لاحقاً ، بأنها ( أشبه بدخول الجحيم ) . و ثمة أفلام أرجنتينية عديدة تناولت هذه الحقبة الظلامية البشعة من حكم العسكر في الأرجنتين ، مثلما تناولت أفلامٌ تشيلية الحقبة المماثلة في تشيلي .
سنلاحظُ أن فيلم ( الموت و العذراء ) هو عرضٌ مسرحيٌ بصيغة سينمائية على الشاشة و ليس على خشبة المسرح . فالأحداث جميعها تدور داخل البيت ، و يبدأُ العرضُ منذ عودة « جيراردو « الى البيت بعد أن حصل ثقبٌ في إطار سيارته ، و صادف مرور دكتور « روبرتو ميراندا « فأوصله في طريقه . و سيشكل « ميراندا « النقطة المركزية في أحداث الفيلم و سيكون له إرتباط بالرباعية الوترية ( الموت و العذراء ) لـ « شوبرت « ، التي استقت المسرحية و من ثم الفيلم عنوانهما منها .
كانت السماء تمطر بشدة عندما وصل « جيراردو « ، و قبل أن يدخل المنزل قفل راجعاً ليعتذر من « ميراندا « لأنه لم يعرّفه بنفسه .
ـ جيرادو سكوبار
ـ دكتور روبرتو ميراندا
ـ ……
ـ المحامي سكوبار ؟
ـ هذا صحيح
هنا ينتبه « ميراندا « إلى أنه كان قد أوصل رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الجرائم التي إرتكبها نظام « بينوشيه « .
في اليوم التالي يجلب « ميراندا « إطار سيارة « سكوبار « و قد أصلحه . السؤالُ هنا : لماذا فعل ذلك ؟ هل أراد أن يعقد صداقة مع رئيس اللجنة لمعرفة قراراتها التي قد تشمله ؟ هل خطط ليصفي رئيس اللجنة ؟ أم أن الكاتب قرر أن يقود السيناريو الى نقطة حرجة ليصيغ عقدة النص ؟
لقد أصر المحامي « سكوبار « على « ميراندا « أن يترجل من سيارته ليتناول بعض المشروب ، فأبدى الرجل تردداً أول الأمر ثم وافق . و من هنا يبدأ نمو الأحداث بما لا يتوقعه المشاهد ، حين تلتقط « بولينا « صوت الضيف و هو يتحدث الى زوجها .. فتبدأ الدراما بالتصاعد . هذا الصوت لم يكن غريباً على « بولينا « ، فعندما كانت تتعرض للتعذيب في أحد معتقلات نظام « بينوشيه « ، يوم كانت طالبةً في كلية الطب ، كان هذا الصوتُ حاضراً و كانت عمليات التعذيب مصحوبة بتسجيل الرباعية الوترية ( الموت و العذراء ) للموسيقار النمساوي « شوبرت « ، و من لحظة هذا التذكر تبدأ دراما الفيلم بالتصاعد المتصارع ، و من هذه النقطة علينا أن ندرك لماذا ظهرت « بولينا « مرعوبة في المشهد الأول من الفيلم و هي تحضر حفلاً موسيقياً يقدم الرباعية الوترية ( الموت و العذراء ) .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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