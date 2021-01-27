برنامج تدريبي للجودة مع مديرية شباب ورياضة الصدر

ندوةٍ الدراسات تعزز الثقافة والوعي الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينظم قسم الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر يوم الاحد المقبل، برنامجا تدريبيا يتضمن الية وضع الاهداف وصياغتها.

وذكرت مدير قسم الجودة يسرى حميد: انطلاقا من اهمية دور منتديات الشباب في ايصال رسالة الوزارة فيما يخص قطاع الشباب وتقثيفهم وتمكينهم، سينظم قسم الجودة وبالتنسيق مع مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر برنامجا تدريبيا يتضمن آلية وضع الاهداف وصياغتها وفق المعطيات والمدخلات التي يتم اعدادها مسبقا من الشباب لبناء خطة رصينة وصحيحة لايصال رسالة الوزارة، كما انها تعمل على تمكين الشباب .

واضافت حميد: ان هذه الانطلاقة ليست الاولى وانما كان هناك عمل مسبق مع مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر بدورة تدريبية سابقة، مبينة ان البرنامج سيعمل على تطوير ملاكات المديرية وليس الشباب فقط.

من جانب اخر، أقامت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية / قسم المرصد الوطني للرياضة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، ندوة علمية بعنوان (تعزيز الثقافة والوعي الرياضي لدى الشباب) الأحد 24-1-2021 على منصة zoom، بمُشاركةٍ عربيةٍ واسعة وحضور أكثر من (130) شاب وشابة ورياضيين وأكاديميين ومهتمين، وحَاضر فيها الموظفة في قسم المرصد الوطني للرياضة تقوى أسعد راهي.وأدار أعمال الندوة ناهد محمود أحمد.

وتَناولت المُحاضرة مفهوم الثقافة الرياضية وأهميتها في بناءِ شبابٍ سليم في المجتمع وفوائد ممارسة الرياضة وانعكاسه على الثقافة وتأثيرات الثقافة الرياضية على المجال المعرفي والمجال الاجتماعي وعلاقة الثقافة بالرياضة ومفهوم الوعي الرياضي وإرتباطه بالثقافة الرياضية وتأثيراتها من خلالِ البيت والمدرسة.وتَخللت الندوة مداخلات الحضور الذين أشادوا بالندوة وأهمية موضوعها.

وبَينَ مدير قسم المرصد الوطني للرياضة الدكتور سعد دواي أن الندوة هي من ضمن سلسلة الندوات التي تُقيمها دائرة الدراسات/ قسم المرصد الوطني للرياضة، والتي تهدف الى الإحاطة بالواقعِ الشبابي والرياضي، بإلإضافة إلى إشاعة ثقافة الوعي الرياضي بَينَ الشباب.

نظم قسم شؤون برلمان في وزارة الشباب والرياضة ورشة الكترونية بعنوان( الحوكمة الالكترونية بين الواقع والطموح ) عبر تطبيق Fcc ، بمشاركة واسعة من شريحة الشباب والشابات من داخل وخارج العراق، قدمها المهندس جبر عبد جبر الخبير الدولي ورئيس مهندسين اقدم في وزارة الاتصالات.

اذ تطرق جبر عبد جبر في البداية تعريف للحوكمة الالكترونية وهي استخدام المؤسسات لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والتي تعطي القدرة على تحويل العلاقة مع المواطنين والاعمال والاذرع الاخرى للحكومة وان هذه التقنيات تمكن من خدمة اغراض متنوعة منها تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال الحصول على المعلومات ورفع مستوى كفاءة الادارة الحكومية مما ينتج عنها الحد من الفساد وزيادة الشفافية والملائمة ونمو الدخل وتقليل الكلف.

وبين جبر خلال الورشة تقسيم للحوكمة الالكترونيه بتقديم الخدمات عبر الانترنيت وجوانب النشاط الحكومي واستخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وتشمل الحوكمة المتكاملة وتحقيق مستوى حوكمة افضل من حيث العمل الجيد الذي تقوم به الحكومة من اجل المجتمع والمواطنين، موضحا نماذج الخدمات الالكترونية من خلال خدمة المواطن لنفسه هو المعيار او المبدأ وان الموظف يقوم باعمال تصميم عمليات الخدمة ومراجعة جودتها وتقديم التقارير والأخطاء ومساعدة المستخدمين عند طلب الخدمة.

ومن ثم تناول المحاضر موضوع الادارة الالكترونية بتحول الوزارات والمؤسسات خلال تعاملها اليومي من الفايلات الورقية الى الارشفة الالكترونية وكذلك الخدمات الالكترونية، مبينا اين وكيف نضع تلك الخدمات الالكترونية والديمقراطية الالكترونية المشاركة مابين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومن ثم اتخاذ القرارات الكترونيا.

واخيرا بين الرؤيا العراقية للحوكمة الالكترونية وضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الشفافية والمساءلة والكفاءة بالعمل الحكومي وصولا الى اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

كذلك وضح جبر بان العراق يحتل تصنيف ١٣٦ عالميا عام ٢٠١٠ وذكر جانب النجاح للحوكمة الالكترونية بالعراق تعتمد على البنية التحتية وكذلك الى الكيبل الضوئي بدل الشبكات التي تنقل المعلومة او الحدث بأجزاء من الثانية من صورة وصوت والتي تعتبر من محاور خطة العمل للحكومة الالكترونية مؤكدة على التوعية والاتصالات والقدرات البشرية والملائمة والمعايير والتطبيقات وادارة التغيير والاطار القانوني وادارة الموارد والمراقبة والتقييم بعدها توصيل الخدمات بصورة افضل الى المواطن. وتم فتح باب النقاش والحوار والاستفسارات بين الشباب المشارك والمحاضر حول الموضوع .