اوبك: العراق أكثر الدول زيادة بإنتاجها النفطي بعد ليبيا خلال شهر

إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

متابعة ــ الصباح الجديد

اعلنت منظمة اوبك امس السبت، ان العراق احتل المرتبة الثانية بين اكثر الدول الاعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي في المنظمة في شهر كانون الأول الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” ان “إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ارتفع في كانون الاول الماضي، حيث بلغ في المتوسط 25.362 مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغ 279 ألف برميل يوميا عن مستويات تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 25.083 مليون برميل يوميا”.

واضافت ان “الزيادة في إنتاج أوبك شملت ليبيا، التي بلغ انتاجها 1.224 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 136 الف برميل عن الشهر الذي سبقه، اضافة الى الامارات وبزيادة بلغت 63 الف برميل عن الشهر الذي سبقه “.

واشارت الى ان “العراق ارتفع انتاجه النفطي ايضا في كانون الاول حيث بلغ متوسط الانتاج فيها 3.848 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 76 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.772 ملايين برميل يوميا”.

ويعتبر العراق احد مؤسسي منظمة اوبك عام 1960 وهو احد اهم الدول المنتجة داخل المنظمة حيث يأتي بالمرتبة الثانية بعد السعودية.

فيما قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار امس السبت إن سعر برميل النفط قد يبلغ 60 دولاراً في الربع الثاني من 2021.

وقال عبد الجبار في تصريحات نقلتها وسائل اعلام حكومية امس السبت ، إن “معدل بيع سعر برميل النفط العراقي حالياً يتجاوز حاجز 53 دولاراً”.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

واعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 91 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها،ان “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمانية دول بلغت 5.541 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار866 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.675 ملايين برميل يوميا “.

واضافت ان “امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 91 الف برميل باليوم بعد ان نزلت الى الصفر في الاسبوع الذي سبقه”.

واشارت الى ان “اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.958 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 600 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت كمعدل 328 الف برميل يوميا، والبرازيل وبكمية 201 الف برميل يوميا”.

واشارت الى ان “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 195الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 168 الف برميل يوميا، فيما انخفضت من كولمبيا لتصل الى الصفر”.

واعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في 8 كانون الثاني ان صادرات العراق من النفط لامريكا انخفضت الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.